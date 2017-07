Sara, Billie y Xóchitl

• Brenda Caballero

“Me pregunto ¿qué les pasa? No me atrevo a denostarlas, sólo planteo su profunda contradicción y su desaseo político a la hora de defender a su partido”. Es la cita de Sara Lovera López en su columna Palabra de Antígona titulada: Mujeres contra Mujeres: Desatino y Desmemoria.

Sara inicia: “Extrañada, dolida, estupefacta, sin palabras. Así me sentí estos días en que el enredo patriarcal logra avanzar”.

En su columna hace referencia a las declaraciones de la dirigente del PRI en el Estado de México, Alejandra del Moral, junto con otras priístas en contra de la que fuera candidata de Morena, Delfina Gómez, donde la tachan de incapaz, mentirosa y manipulada por un grupo de ex perredistas… en pocas palabras, las mismas mujeres ejercen violencia política de género con tal de fortalecer a su partido.

Pero ¿a qué viene todo este comentario? A que con la audiencia del sábado del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, en donde se le vincula a proceso, sale a relucir el nombre de Dominga Xóchilt Tress Rodríguez como “presunta” amante del ex mandatario y a la cual le había comprado auto y departamento con dinero del erario público. Desde luego, como show mediático.

De inmediato, las redes sociales se volvieron contra Xóchilt, pero ¿adivine quiénes eran los más que la denostaban? Acertó usted, las de su propio género: las mujeres. Es verdad, también hubo ataques masculinos, pero sería en proporción de uno contra tres de las mujeres.

Y no es que defienda a Xóchilt, pues en mí no está ejercer un juicio sobre si fue amante o no del ex mandatario, ni si tiene bienes a cargo del erario, eso competirá a las autoridades, sino que me sentí como Sara, “extrañada, dolida, estupefacta, sin palabras”, cuando incluso una mujer publicó una foto de Xóchilt en topless. De repente, me llegó el escenario de una lapidación de mujeres, donde los varones son espectadores y aplauden tal actitud.

Mucha razón tiene Sara Lovera quien este sábado estuvo con miembros e invitados de la asociación civil Veracruzanas Líderes de Opinión y Acción (Veloa), quien expresó: los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, el facebook y twitter están determinando la vida de muchas personas pues lo que difundimos en los medios es la condición atrasada de las mujeres, actúan como en el siglo XVIII.

Sara, quien es una de las fundadoras de la Asociación Civil Comunicación e Información de la Mujer, (Cimac) refirió que diariamente en México son asesinadas 6 mujeres, las que muchas veces son victimadas en manos de su pareja o de sus propios hijos. Aproximadamente es el 75 por ciento de los casos.

La mujer que ha cambiado la forma de hacer periodismo en México, pues le ha dado la voz a mujeres de diferentes condiciones sociales, que han sufrido violencia y que no conocen sus derechos, afirmó que la realidad de las mexicanas es ser adornos, incluso en los medios de comunicación, principalmente en la televisión donde deben tener ciertas características o atributos, como son las mujeres que dan el clima.

Asimismo, expresó que el 27 por ciento de la riqueza que genera nuestro país es de las mujeres que no reciben pago alguno de su trabajo cotidiano.

Para finalizar, hizo un llamado a todos los medios de comunicación para que informaran con perspectiva de género.

En el mismo evento, la periodista Billie J. Parker Méndez, recién galardonada por el Senado de la República por su trayectoria profesional y por comunicar con perspectiva de género, tomó protesta como presidenta de la Asociación Civil Veracruzanas Líderes de Opinión y de Acción en sustitución de Zaida Lladó Castillo y en su discurso comentó lo siguiente:

“Buscamos ser un factor de cambio, de acción social o política, y una fuente confiable de información, noticias o análisis reflexivo”.

“Veloa pretende ser un agente esencial para fortalecer la pluralidad, para enriquecer las ópticas y las acciones que permitan alcanzar la equidad entre mujeres y hombres en la entidad y abatir la lacerante desigualdad”.

“Las teóricas de Género sostienen que la alianza entre las mujeres es tan importante… como la lucha contra otros fenómenos de la inequidad”.

Veloa otorgó reconocimientos a las siguientes mujeres, destacadas en el ámbito de la equidad y los derechos humanos. A la periodista Sara Lovera López, a la senadora Angélica de la Peña Gómez, a Yadira Hidalgo González, director del Instituto Municipal de la Mujer en Xalapa, a la maestra Mayela García Ramírez, a la periodista Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, así como a la ex presidenta de Veloa, doctora Zaida Lladó Castillo.

