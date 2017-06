Se interpondrá recurso de revisión ante el TRIFE para pedir destitución de los 3 consejeros del OPLE

Redacción.- Eduardo de la Torre Jaramillo, presidente de la asociación civil “Podemos Veracruz”, señaló que acudirá a instancias federales para exigir la destitución de consejeros del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), determinara no sancionarlos por conductas irregulares.

“La destitución tendrá que venir de manera directa del tribunal y ya no del INE, como en primera instancia el tribunal le dio chance al INE de que pudiera reivindicarse institucionalmente y no lo hizo. Yo estoy ansioso esperando el resolutivo que me notifiquen y tendré cuatro días para presentar el recurso”.

Señaló además que está a la espera de que el INE notifique de manera oficial que no serán sancionados, para posteriormente interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE).

Consideró que no deben sostener consejeros que sólo usan al OPLE para obtener beneficios, y ejemplificó el caso de los consejeros Jorge Hernández, Tania Vazquez y Eva Barrientos, quienes consideró han privilegiado la ilegalidad.

“Creo que sostener consejeros que han privilegiado la ilegalidad como Jorge Hernández que observa al OPLE como una extensión de su familia, como Tania Vazquez que puede presentarse como candidata a fiscal y es un delito electoral, no puede asistir a que la califique el Congreso o que la proponga el gobernador porque está prohibido por la ley”.

“En el caso de Eva Barrientos, cuando hubo candidatos independientes oficiales, recibió línea para que aceptara algunos candidatos”.

Con respecto al INE, lamentó que no se tomen en cuenta las irregularidades en los hechos que se denunciaron, además de que pese a las denuncias públicas de la ex directora de Administración, por crear empresas fantasma durante la gestión de Carolina Viveros, la mantengan en el instituto.