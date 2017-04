¡Seguridad! Responsabilidad de todos

• Miguel Angel Cristiani Gonzalez

¡Señor Gobernador! ¿es verdad que ya renunció el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié? Fue la pregunta que le hizo un reportero al gobernador del Estado, Miguel Angel Yunes Linares al término del acto en el que se hizo entrega de equipos e implementos al personal de seguridad pública en Xalapa.

¿No lo ves que aquí sigue conmigo? Fue la respuesta breve y concisa.

El breve diálogo se dio, cuando el gobernador Yunes Linares bajaba los escalones hacia la banqueta de la puerta del palacio municipal de Xalapa, en donde una nueve de reporteros y “conocidos” trataban de acercarse para entrevistarlo o saludarlo de mano y aprovechar para entregarle alguna solicitud.

En efecto, detrás del gobernador venían el Secretario de Seguridad Jaime Téllez Marié, además de Rogelio Franco Castán secretario de Gobierno; Jorge Winckler Ortiz, Fiscal del Estado y el presidente municipal de Xalapa Américo Zúñiga Martínez quienes habían estado en el presídium de la ceremonia.

El acto, que dio inicio con una hora de retraso, fue el marco en el que el gobernador del Estado Miguel Angel Yunes anunció que a partir del próximo martes se habrán de hacer notar en Xalapa y en todo el estado, las acciones que se acababan de acordar, en una reunión que se prolongó por más de seis horas, comenzó a las 7 de la mañana en las instalaciones de la zona militar, con todos los mandos policíacos en la entidad.

En el acto de entrega de equipo policíaco, el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez aseguró que era un honor recibir en el palacio municipal de la capital, “a un amigo de Xalapa, y un hombre que nos ha dado todo su apoyo y respaldo en la coordinación respetuosa que debemos tener las autoridades, el gobernador Miguel Angel Yunes Linares”.

Américo Zúñiga afirmó que la seguridad es un compromiso de todos, es un reto de todos y nos implica tareas, absolutamente a todos, no solo desde los ámbitos gubernamentales, sino también desde las instancias de la sociedad civil, por ello es importante destacar que tenemos que formar un gran equipo para atender los grandes retos que tenemos por delante.

La tranquilidad es tarea de todos, por eso las administraciones públicas de cualquier gobierno no pueden ser omiso y no pueden ser inactivas. Hoy queremos mandar un mensaje muy claro, queremos decir que en Xalapa se está llevando a cabo una tarea coordinada, con recursos federales que en toda la administración ya suman 55 millones de pesos y de recursos municipales de más de 20 millones de pesos, el Fortaseg es hoy un instrumento de desarrollo, para la capacitación, para el armamento, la infraestructura necesaria para construir una mejor sociedad.

Con estos recursos del Fortaseg 2016 se tendrán cientos de chalecos antibalas, más de 750 uniformes para elementos policíacos, cerca de 600 cámaras fotografías para operación, 684 nichos de operación, un paquete de materiales para procesamiento de indicios y cerca de 150 armas largas y cortas, así como sistemas integrales de vídeo vigilancia, en suma, la aportación de más de 17 millones de pesos, del gobierno federal, se van a poder capacitar a 145 elementos en formación inicial, a más de 300 en técnicas de la función policial, a 3 elementos en diplomado para radio, a 125 elementos evaluados en capacidades, conocimientos y destrezas para policías municipales, 125 elementos evaluados en desempeño y 378 elementos capacitados.

Esto quiere decir que todos estamos cumpliendo con la aportación que nos corresponde, para este 2017 la bolsa de inversiones es de más de 22 millones de pesos.

Recordó que en el mes de diciembre tuvo una reunión con el gobernador del Estado y antes de que terminara el mes, el Ejecutivo lo llamó para decirme que ya estaban depositados los recursos de este doble fondo, para que no se perdieran, aún en las adversidades financieras que se encontraba el estado, fueron depositados los recursos del Fortaseg para que no se perdieran, en esa gran inversión federal, que se viene a sumar, con la tarea que no es fácil, con el mando de seguridad pública en el estado, muchas gracias señor Gobernador.

Aseguró que en ese compromiso las autoridades federales, estatales y municipales habrán de seguir trabajando en este rubro, por lo que dentro de un mes estarán entregando también equipos, patrullas, radios para tránsito del estado.

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Página web: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es

Blog: http://bitacorapolitica.com