Senadores y alcaldes

• Salvador Muñoz

“Jamás pensamos que un día íbamos a votar por el PRI”, era la frase con la que se topó durante su campaña el hoy alcalde electo de Perote, Juan Francisco Hervert Prado, quien ocurrente, respondía: “No se preocupen… ¡voten por el Verde!”

A pesar de la broma o sugerencia, como fuera tomado, lo cierto es que el mayor porcentaje de votos en la alianza PRI-PVEM en Perote, fue para el tricolor.

Cuenta el doctor Hervert Prado que parte fundamental de su triunfo fue la “ciudadanización” del PRI, es decir, la participación de ciudadanos, sin filiación partidista pero con ganas de hacer y no sólo eso, personas respetables, con reconocimiento social, a las que se les dio la confianza vía el voto.

Un caso singular, pero que amplía la idea de Hervert Prado, es su síndica, Elsa Sáinz Tejeda, maestra de Matemáticas jubilada, a quien “sacó” de su tienda de artesanías para invitarla a este proyecto.

Dato curioso. La maestra Elsa es fundadora de tres escuelas en Perote; mientras, a ojo de buen cubero, el ginecólogo Hervert ha colaborado en más de 3 mil partos, lo que se genera una mancuerna fuera de serie en Perote: el doctor los trajo al mundo; y la maestra los educa… realmente esa es la broma… en realidad se habla de la cantidad de familias que de un modo u otro están enlazados a estos dos personajes de Perote.

Previo a la reunión que sostuvo con el Grupo de los 10, Hervert sostuvo otra en el PRI, aunque desconocemos si también participó en una más… aunque no lo creo.

II

En el edificio del PRI Estatal, Renato Alarcón Guevara, sostuvo una reunión con los Presidentes Municipales Electos de la Alianza para Que Resurja Veracruz. Allí estuvieron presentes los Senadores Pepe Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa. Chequen la foto. Es encantador la presunción de equilibrio. Al lado derecho del Senador Pepe, el alcalde electo por Perote, Juan Francisco Hervert Prado; a la izquierda del Senador Héctor, la alcaldesa electa por Soledad de Doblado, Ximena Rodríguez Utrera.

De lo que se trató en dicha reunión poco se sabe salvo por un escueto pie de foto que cita al final lo siguiente: “Con unidad y de manera coordinada, estamos trabajando por el bienestar de todos los veracruzanos. Seguiremos en la ruta del diálogo con los actores políticos priístas veracruzanos”.

Uno supone que eso de seguir en la ruta del diálogo con los “actores políticos priístas veracruzanos” se refiere a Pepe y Héctor, quienes ya dieron a conocer sus intenciones de buscar la candidatura por la gubernatura este 2018… uno supone…

Según otra foto, a riesgo de que la vista me haya engañado, hubo 34 alcaldes de los 41 triunfadores de la alianza… aunque dicen que asistieron 35. Quizás uno se haya adelantado porque en general, tenían otra reunión posterior a la del PRI…

III

Fueron 35 alcaldes electos de la alianza PRI-PVEM los que se reunieron también ayer con los delegados federales, quienes les explicaron los procedimientos a seguir para acercar los programas federales a la población que así los requiera.

No se espanten… hay la firme intención de los delegados federales encabezados por Ángel Isaac Ochoa Pérez, porque se reúnan con todos los alcaldes electos de los demás partidos.

Hay que agregar que además de darles a conocer los programas, igual se tiene contemplado explicar paso a paso las reglas de operación de la federación, ya que por lo regular y por experiencia, los delegados saben que a veces se les complica esto a algunos ediles.

Aquí, no sabemos si estuvo presente el alcalde electo de Perote, Juan Francisco, quien por cierto, guarda estrecha relación con el senador José Francisco, porque al menos durante la comida, no platicó de ello… bueno, tampoco habló mucho de la reunión del PRI.

IV

Lo interesante de todo esto es que a la reunión de ediles de la coalición Para que Resurja Veracruz, igual asistió el senador Héctor Yunes Landa, quien al parecer busca generar una comunión con cada uno de los electos. ¡Ah! Y si se pregunta el porqué no estuvo presente el otro Senador, Pepe Yunes, ello se debe a porque la reunión con los delegados la convocó Héctor.

Hay que reconocer que Héctor llegó tarde a esta reunión con delegados porque todavía se dio tiempo para ir a Puente Nacional, donde estuvo en las exequias de la mamá de la diputada federal, Noemí Lagunes, quien falleció el pasado domingo.

Por cierto, la diputada federal recibió una llamada del Senador Pepe Yunes quien le expresó su pesar y solidaridad, y lamentaba no estar presente pues después de la reunión con los alcaldes en el edificio del PRI, tuvo que trasladarse al altiplano, a Banxico… tenía una reunión de peso completo con Agustín Carstens.

¡Ah! Por cierto, después de la reunión con delegados federales, hubo una comida con esos alcaldes electos (a excepción de Juan Francisco Hervert Prado, pues estuvo con el Grupo de los 10) en el Hotel Bello ¿y adivinen quién encabezó el banquete? ¡Sí! ¡Adivinaron! ¡Héctor! quien este martes desayuna con Ana Laura Pérez Mendoza, Brisa Gómez Portillo, Álvaro Belin Andrade y Luis Ramírez Baqueiro, galardonados con la presea al Mérito Periodístico por la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación del Senado de la República.

V

Es evidente que cada quien tiene su forma de hacer política… y es más evidente que la carrera en el PRI por ser candidato a la Gubernatura este 2018, no da tregua. Para algunos, como el mismo alcalde de Perote, Juan Francisco Hervert o la misma Erika Ayala Ríos (de ella hablaremos mañana), no se empachan en gritar a los cuatro vientos que su corazón está con Pepe… y al menos en el delegado de la Segob, Ángel Isaac Ochoa, es igual de evidente que su corazón está con Héctor. Quién sabe los demás delegados o ex delegados… como el mismo dirigente del PRI estatal.

