Será despedido Julio César Sosa: Jaime Téllez Marie

Redacción.- Jaime Téllez Marie, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó a los casi 200 elementos que fueron corridos la noche de este jueves, que el encargado del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, Julio César Sosa Mirós, será despedido.

Incluso se podría proceder contra algunos académicos y el ex director, pues existen señalamientos de faltas administrativas y de corrupción.

Así lo afirmó un ex cadete tras la reunión que sostuvieron esta tarde con el funcionario estatal, quien también les prometió que el 30 de junio les pagarán los adeudos por sus servicios.

Cabe mencionar que la noche de ayer jueves, los cadetes avisaron de su despido a Téllez Marié y a los medios de comunicación, pues no se les querían reconocer los servicios prestados durante dos meses y medio.

Posteriormente, ante los medios informativos el secretario sostuvo que se violaron los derechos humanos de los casi 200 cadetes, ya que cuando se les informó de su despido se les pidió que desalojaran el lugar, cuando la mayoría eran foráneos y no tenían dinero para pagar un hospedaje.

Luego de que se dio a conocer la información Sosa Mirós tuvo que aceptar que los cadetes se quedaran en el lugar para pernoctar.

Jaime Téllez Marié añadió que los 200 cadetes expulsados no presentaron evaluación previo al curso de policías y los que presentaron durante el curso, no pasaron el examen de control de confianza, razón por la que no pueden ser admitidos como policías.

“Lo que pasó que en la Academia cometieron un error de haberlos puesto a realizar el curso básico de policía cuando no habían sido evaluados, ya una vez que están en curso se empiezan a ser las evaluaciones y muchos de ellos no acreditan las evaluaciones por lo tanto, ellos al no acreditar las evaluaciones no van a poder ser policías”.

Comentó que los cadetes pertenecen a la generación 2018, que corresponde a la administración estatal. Agregó que de haber alguna infracción de carácter administrativa, se impondrían las sanciones necesarias. “Yo creo que cada quien somos responsables de nuestra conducta no, si se da alguna infracción de carácter administrativa tendríamos que imponer las sanciones que sean necesarias no”. En relación a las afirmaciones de la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, quien afirma que el 35 por ciento de las recomendaciones de Derechos Humanos han sido a la Secretaría de Seguridad Pública, Téllez Marié, dijo que no les ha notificado de alguna resolución de violación a Derechos Humanos en la administración gubernamental actual.