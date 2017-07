Serán despedidos más trabajadores de la Legislatura: Sergio Hernández

Redacción.- Sergio Hernández Hernández, diputado local del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura local, señaló, en entrevista, que la próxima semana se despedirá a más trabajadores de la misma.

Informó que la próxima semana tendrán los resultados de la Auditoría que se realizó a la nómina del poder Legislativo, por lo que dependiendo a los resultados se continuará despidiendo personal.

Explicó que el ajuste presupuestal que se lleva a cabo está destinado en nómina, sin embargo, hay una nómina muy obesa en el Congreso que no pueden sostener, debido a que hay muchos empleados de confianza de la Legislatura pasada, además de que tienen salarios muy elevados.

En otro tema, señaló que la transparencia que ha habido en la legislatura ante los convenios con medios de comunicación, es un tema que espanta ya que no se acostumbraba esta apertura.

“A veces les espanta a los mismos medios de comunicación que hoy exista tanta transparencia y antes no, nosotros no tenemos de dos años para atrás documentos de los convenios que se daban por más de 14 millones. Hoy no llegamos ni a los 10 millones y hay un respaldo total de documentos legales, inscripciones al SAT, de todo lo que tiene que tener una requisición para hacer un convenio bien hecho”.

Señaló que los convenios son transparentes, así como a quién pertenecen cada medio, luego de ser cuestionado sobre que algunos medios están supuestamente ligados a los diputados.

“No hay absolutamente ni un medio que tenga relación legal con algún diputado, si existiera obviamente tendríamos que hacer un análisis para sacarlo para evitar conflicto de intereses”, dijo.

Reiteró que no hay ninguna relación entre los medios y los diputados; No obstante, dijo que mucho medios buscaron a los diputados para pedirle que les “echaran la mano”.