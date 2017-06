Si Javier Duarte se allana el 4 de julio, estaría en México semana y media después: PGR

Redacción.- Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraría General de la República (PGR), aseveró que en caso de que el próximo 4 de julio, Javier Duarte de Ochoa se llegara a allanar por los delitos federales de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, estaría regresando a México y estaría privado de la libertad.

En entrevista para el programa “En los Tiempos de la Radio”, dijo que el ex gobernador de Veracruz, regresará a México en una semana o semana y media a partir del 4 de julio.

“Con lo que respecto a los delitos del orden federal delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, nosotros como Procuraría General de la República consideramos que es una acusación bastante sólida, donde no existe ningún riesgo para la Procuraduría y obtendremos las sentencias correspondientes por estos delitos, y la recuperación del daño a los veracruzanos”.

Sin embargo, precisó que en caso de que Javier Duarte de Ochoa no se allanara, el gobierno guatemalteco otorgará la extradición en un tiempo de seis a 12 meses, para que enfrente la justicia mexicana.

“Esto va a depender de los recursos que la defensa del señor Duarte presente ante el Sistema Judicial guatemalteco”.

Alberto Elías Beltrán detalló que los delitos del fuero común abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, no ameritan prisión “y nosotros no evaluamos, como Procuraría General de la República, si lo delitos están bien acreditados o no, esa decisión le corresponde al Poder Judicial del estado de Veracruz.

“Nosotros revisamos que estos delitos cumplieran con las condiciones y requisitos que establece el tratado bilateral en materia de extradición, los cuales cumplieron y por eso el 7 de junio, fue presentada esta solicitud formal de extradición ante el gobierno de la República Guatemala”.

Respecto a la posibilidad de que el ex gobernador regrese parte de los miles de millones que se llevó. Resaltó que existe una alta posibilidad. “La Procuraría General de la República ya celebró un acuerdo reparatorio el año pasado y se entregaron más de 420 millones de pesos al pueblo veracruzanos y hemos asegurado diversos inmuebles en diversas entidades federativas de México, y en el extranjero”.

Fuente: Grupo Fórmula.