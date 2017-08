Sigue la polémica por la construcción de iglesia en Lomas Verdes

Carolina Suárez.- Hilda Hernández Moctezuma, presidenta del Patronato Vecinal de la Segunda Sección de Lomas Verdes, denunció, en entrevista, que los integrantes del patronato de la construcción de la iglesia “San Francisco de Asís” , del citado fraccionamiento, falsificaron las firmas de vecinos desde el año 2003 para construir este recinto católico.

Según Hernández Moctezuma se trata de una obra “con inversión de 105 millones de pesos, construcción que representará afectaciones de terreno a los vecinos.”

Añadió que “ese espacio es un estacionamiento, sin embargo ahí se instaló la capilla de manera provisional, pero al paso de los años planearon asentarse en el lugar.”

También indicó que “en Cabildo, el 31 de enero de este 2017 fue aprobado el cambio de uso de suelo para la construcción de la iglesia San Francisco de Asís.”

“Se trata de una propiedad de todos los vecinos, por eso es la afectación colectiva y la inconformidad de que se lleve a cabo la obra, no estamos en contra de la religión católica, ni de ninguna otra, pero sí queremos que respeten nuestros espacios.”

“Son 3 mil 72 metros cuadrados lo que abarcaría el edificio de la iglesia católica, cubriendo las áreas verdes hasta las banquetas, ya que contará con cafetería, área de fiestas, salas de velación, criptas, nichos y crematorios.”

También denuncia que “la iglesia lo tomó a mal. Me han amenazado de muerte. Me dejaron sin luz, el viernes le festejaron al sacerdote y estuvieron tomando hasta altas horas de la madrugada y ya medios tomaditos agarraron valor, me bajaron el switch, sacaron los fusibles, su intención era meterse”.