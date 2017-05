Simulacro de incendio en Plaza Américas

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Xalapa, Ver., 30 de mayo de 2017.- Para mantener preparada a la población ante una posible eventualidad, este martes la Subdirección de Protección Civil de Xalapa y de la Cruz Roja Mexicana llevaron a cabo un simulacro de conato de incendio en Plaza Américas, en el que se evacuaron de manera efectiva a 198 personas.

Recuerde que en caso de incendio se debe abandonar el edificio lo más rápido posible, sin correr, empujar o gritar; usar las escaleras en vez de los elevadores, y taparse la boca con ropa para evitar inhalar el humo y gases tóxicos.

No se encierre en baños o closets, ni se meta debajo de mesas o escritorios, ya que el humo y el calor invadirán toda el área; si está totalmente oscuro siga una pared y no se separe de ella.

Si se está en una habitación con la puerta cerrada y sale humo por debajo de la puerta o ésta está caliente, no hay que abrirla; si no sale humo por debajo de la puerta y no está caliente, abrirla lentamente y si hay demasiado humo o fuego en el corredor, cerrarla inmediatamente.

En caso de quedar atrapado en una oficina, departamento o cuarto, cierre la puerta, tape cualquier entrada de humo utilizando toallas, cortinas o pedazos de alfombra de preferencia húmedos o mojados y comuníquese por teléfono al conmutador del edificio o con cualquier servicio de emergencia para indicarles su posición.

Si sus prendas se prenden con el fuego, no corra, tírese al piso, tápese la cara con las manos, y ruede para ahogar las llamas.