Sin identidad

• Braulio Javier García Nieva

Cuatro estados tendrán elecciones en este 2017 y son Estado de México, Coahuila, Nayarit y el muy afectado Veracruz.

Con el protagonismo, capital electoral y cercanía, el Estado de México se lleva toda la atención del gobierno federal y en el otro extremo del interés está Veracruz con sus elecciones municipales en sus 212 municipios dentro de una minigobernatura de 2 años que más que gobernatura es una administración de elecciones.

Así el panorama político nacional, y así de desinteresados los alcaldes y sus gobernadores que tras 4 meses de repartirse el pastel de los cuadros con los que competirán en cada partido y con los innumerables independientes, poco o nada les importa la planeación a largo plazo de programas, acciones u obras de gran visión.

Por muchos este es llamado lamentablemente el año de Hidalgo, este 2017 no es alentador con los interminables recortes al presupuesto que hace el gobierno federal a sus programas, con esta devaluación de inicio de año y con el intento de cacería de brujas contra ex gobernadores corruptos que solo alejan la atención de temas que si deberían estar en el interés del pueblo.

¿Cuál es la planeación al 2050 de cada estado? o mínimo ¿la expectativa de cada ciudad al 2030?

Con nuestra legislación actual ¿cuál es la propuesta actual de Gobernabilidad de las Zonas Metropolitanas?

¿Alguien dejó una guía? ¿Saben los próximos candidatos que es eso?

Queremos propuestas serias con estudios que los respalden no ocurrencias o inventos sustentados en proyectos patito, de eso ya tuvimos mucho.

Queremos que se preparen y sepan de lo que hablan y a lo que se enfrentarán no sólo los alcaldes si no su cabildo completo, sus limitaciones legislativas, territoriales, sus vecindades ejidales y sus capacidades económicas limitadas, ya no queremos más impuestos ni mucho menos más deuda, esas salidas fáciles no, queremos que lleguen con conocimiento de adonde van, con nuevas opciones de gestión de recursos, con apoyo directo a la sociedad civil, con respeto e interacción con cámaras y colegios ciudadanos pues el gobierno siempre tendrá necesidades insaciables, pero el pueblo ya no aguanta como siempre.

Y si los nuevos que llegan no saben, pues por lo menos que se dejen asesorar.