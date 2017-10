Sin pies ni cabeza acusación contra Anaya: Damián Zepeda

Redacción.- Damián Zepeda, secretario general del PAN, señaló que la denuncia de Miguel Ángel Toscano ante el INE contra Ricardo Anaya por modificar los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que tal señalamiento no tiene pies ni cabeza.

En entrevista telefónica con Óscar Mario Beteta, Zepeda aseguró que “es un completo absurdo, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo el hoy denunciante (Miguel Ángel Toscano”. Agregó que el día de la asamblea “ni siquiera fue delegado numerario. Ni siquiera estuvo en el lugar.

Además, el secretario general panista señaló que Toscano está afiliado al PAN, pero no ostenta ningún cargo al interior del blanquiazul.

“Es un absurdo total, total lo que está comentando”, sostuvo Damián Zepeda al tiempo de subrayar que, en aquella asamblea “se hicieron cambios para el tiempo en el cual un funcionario del partido, de cualquier nivel, tiene que retirarse para participar en un proceso electoral”. Además, continúo el panista, “se hicieron de manera transparente. Es, quizá, el tema que fue más público”.

Agregó que “hay más de 5 mil testigos, pues de delegados, que estuvieron ahí que, por supuesto vieron que se hizo la modificación. El artículo también fue impugnado “y el Tribunal dijo que es legal”.

Zepeda recordó que el estatuto al que se refiere Toscano “era una prohibición, una limitante para que todos los que estén señalados en el artículo, de los funcionarios del partido” renuncien al cargo que tengan al interior del PAN un día antes del inicio del proceso electoral.

“El que no esté señalado ahí no le va peor, le va mejor porque el que no esté señalado ahí no tiene que renunciar nunca; es algo positivo no estar señalado ahí”. Damián Zepeda negó que dicho cambio se haya hecho para beneficiar a Ricardo Anaya.

Subrayó que Arturo López de Lara, en 2015 presidente del PAN en Zacatecas, fue quien presentó la reserva argumentando que el pedir licencia desde el inicio del proceso electoral “porque en muchos casos los calendarios electorales arrancan las precampañas hasta muchos meses después, en diferentes estados”.

Damián Zepeda aseguró que lo aprobado “es más restrictivo (…) Le pone más reglas, es más duro con la dirigencia nacional, de lo que ellos dicen”. Asimismo, negó que se hubiera presentado un documento diferente o “maquillado” ante el INE.

El secretario general panista calificó como “bajísimo” e “inaceptable” el que haya quien quiere “golpear con mentiras inventadas y que, luego, de ahí quieran hacer una exigencia a la dirigencia”.

A pregunta expresa de por qué el PRI gobierno atacaría a Ricardo Anaya, Zepeda dijo tener las pruebas de que “las fotografías que enseñaron en el reportaje que se están presentando, atacando a la familia de Ricardo (Anaya) vienen del gobierno federal”.

Para muestra de la intervención del PRI gobierno, Damián Zepeda recordó que en la elección de 2012 en Chihuahua, cuando Javier Corral buscaba ser senador. En aquel entonces el panista “era el puntero y qué pasa en la elección, un personaje que se llama César Duarte interviene” y, como consecuencia, Javier Corral se fue hasta el tercer lugar.

Damián Zepeda sostuvo que Ricardo Anaya, como dirigente nacional “está dando excelentes resultados”. Por ejemplo: “hemos ganado más elecciones que nunca, en términos intermedios; crecimos en los municipios. Es una dirigencia exitosa”. Además, se ha consolidado un frente ciudadano, “una alternativa real de cambio para este país”.

En más del Frente Ciudadano, el panista explicó que primero se trabajará en la elaboración del proyecto de país. Después se elaborará el convenio, cuyo límite de registro es el 13 de diciembre, donde quedará establecido el método de elección de candidato.

Fuente: Grupo Fórmula.