Sistema de Afores va bien a 20 años de su creación, pero requiere ajustes

Redacción.- El sistema de pensiones basado en cuentas individuales que administran las Afores cumplió 20 años de operación, en los cuales logró buenas cifras al crear una base de ahorro de largo plazo para el país, pero que, a pesar de ello, pagará bajas pensiones.

Esta problemática sí tiene solución, pero sin los cambios necesarios en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) “cada día que pasa vamos tarde en lograr mejores condiciones de pensión”, consideró el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), Carlos Ramírez Fuentes.

El funcionario confió en que la próxima administración haga los ajustes necesarios al sistema, luego de que la reforma al sistema de pensiones presentada en 2013 se congeló, pues se prevé que los primeros pensionados que podrían salir a partir de 2022, tendrán bajas pensiones.

“Tenemos una gran infraestructura ya creada que puede ser mejor, que ciertamente necesita mejorarse, yo creo que cualquier persona que llegue a ser gobierno en la siguiente administración pues va a ver esa bondad de la infraestructura ya creada y la va a querer fortalecer y mejorar, ningún evento de lo que ocurrió en otros países es una referencia para México”, afirmó.

En entrevista con Notimex, precisó que el Sistema llega “bien” a estos primeros 20 años, que se cumplieron este 1 de julio, en los que se logró acumular un ahorro de casi tres billones de pesos, de los cuales 1.4 billones fueron de rendimientos netos y el resto, 1.6 billones de pesos, fueron aportaciones.

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) “ha crecido de manera vigorosa y pagado buenos rendimientos”, además que les da a los trabajadores mexicanos derechos de propiedad sobre su ahorro y libertad de elección.

“Operativamente el sistema funciona como una maquinaria perfecta de reloj”, pues 850 mil patrones hacen sus aportaciones bimestrales a 20 millones de cuentas, mientras que en la parte financiera, el sistema también tiene grandes logros, además de su transparencia y de que los ahorros se invierten en actividades productivas en beneficio del país.

Estos resultados, estimó, no son suficientes para que los mexicanos reciban buenas pensiones, porque los parámetros con los que fue creado el sistema no fueron adecuados, lo que generará que los trabajadores que se retiren por el sistema de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) no les alcance su pensión, pues ésta será de apenas 30 por ciento de su último salario.

“El problema no es el sistema, sino los parámetros que no fueron los correctos”, pues sólo se planteó una aportación de 6.5 por ciento del salario base de cotización entre patrón, gobierno y trabajador.”, precisó el funcionario.

Aseguró que es posible elevar en 4.5 por ciento la aportación que hoy se hace al retiro, de manera gradual, “sin afectar el bolsillo de nadie”, por medio de un esquema de enrollar de forma obligatoria a todos los trabajadores y sólo se salgan aquellos que no quieran.

Explicó que este modelo ya se aplicó en Inglaterra, en una reforma impulsada en 2006, y ya hay ocho millones de personas enroladas en este esquema, donde 90 por ciento de los que empiezan continúan, y a partir de 2018 comenzarán a elevar su aportación cada año hasta llegar a 8.0 por ciento; “México tiene que tomar ese camino”.

Ramírez Fuentes indicó que a lo largo de estos 20 años sí se hicieron ajustes al sistema, “pero todavía no podemos ver un marco general en el Sistema Nacional de Pensiones, porque se requiere de una macro reforma, sobre todo una Ley Marco”.

Insistió en que este sistema ya muestra un gran avance, pero necesita que haya más mexicanos en el SAR, desde trabajadores independientes e informales como los de otros sistemas que no están reformados de estados y municipios, universidades públicas, el poder judicial, entre otros), más aportaciones y mejorar los condiciones para que ese ahorro obtenga los mejores rendimientos.

