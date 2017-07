• Braulio Javier García Nieva

Smart City Expo LATAM la exposición sobre innovación y tecnología que muestra los avances que existen hoy en día para mejorar la planeación y crecimiento de las ciudades y así poder llevar a cabo la aplicación de la nueva agenda urbana y sus objetivos.

Evento enmarcado por la video conferencia de Joan Clos Director ejecutivo de ONU Hábitat y llevada a cabo en la ciudad de Puebla, Pue, Mx. En su participación nos deja una guía para México y Latinoamérica de cuál es el camino que las naciones deben de seguir para encontrar en su propio crecimiento una oportunidad de crecimiento en vez de una debilidad.

Previo a una participación del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero quien felicitó el apoyo e iniciativa del municipio y estado de Puebla y enfatizó que el gran avance tecnológico se refleja en calidad de vida y en cambios sustanciales a la planeación urbana.

Joan Clos nos dice que el primer punto es tener una política Nacional urbana, pasó que nos da esperanza a los mexicanos, por la decisión de llevar a cabo la nueva ley en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, presentada en Quito, Ecuador en la pasada reunión Hábitat III.

Posteriormente nos dice que debe existir una legislación urbanística y en ese punto empezamos a caer en problemas, por lo menos en la mitad de los estados que todavía no homologan su legislación estatal a la nueva legislación federal en materia de desarrollo urbano.

Como tercer punto el ejecutivo de ONU Hábitat nos dice que se debe tener buen diseño urbano, y ahí caemos en mayores problemas como país, toda vez, que en muchos municipios los encargados del desarrollo urbano no tienen el perfil adecuado y no hay actualmente en muchos estados de la república ley que lo prohiba, por lo menos no en Veracruz, puesto que su ley desprotege a la población de personas sin preparación en cargos medulares de la administración pública.

Como cuarto punto el líder global en materia Urbana nos comenta que debe haber Financiamiento y eso en verdad da una ruta a seguir para muchos encargados de la planeación, nos dice si ya tienes una política nacional y esta está fundamentada en leyes y legislación propia, entonces, tienes las herramientas necesarias que un buen profesionista utilizará para diseñar y planear el crecimiento de la ciudad y sólo gestionando y buscando financiamiento externo se podrán llevar a cabo esos planes, quedarse sentado solo esperando las participaciones federales o los recursos asignados ya no es el camino y menos la solución.

Se debe gestionar todos los recursos posibles de los fondos nacionales o internacionales posibles para lograr llevar a cabo la aplicación de las obras y proyectos necesarios y se debe comenzar desde lo local. Aplicación local es el último punto de la lista que nos da el líder global de ONU Hábitat.

La aplicación local es el procedimiento más próximo al ciudadano pues es la autoridad local la que esta más en contacto con la ciudadanía.

Piense un momento, usted al salir de su casa pone un pie en la calle y en ese momento está en contacto con la decisión de su autoridad local y es a el al que usted le demanda servicios y sobre todo calidad de vida lo que comúnmente se pretende hacer llamar Derecho a la Ciudad.

Con este plan de ruta remarcado de una política nacional, fundamentada en leyes, un buen diseño urbano con instrumentos adecuados de financiamiento para poder llevarse a cabo y partiendo de una implementación local pero siempre con perspectiva Nacional hará que las ciudades estén mejor pensadas y mejor planeadas lo que representa mayor calidad de vida y mayores beneficios para la ciudadanía.

En México la población urbana llega al 68% y se prevé que para el 2030 este llegue al 75%, la ruta está marcada, el camino al crecimiento es inevitable, en nuestras manos está seguir el rumbo a un mejor futuro o atenernos a las consecuencias y desaciertos que el no hacerlo nos conlleve.