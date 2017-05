SNTE exige pago de adeudos o habrá movilizaciones

Redacción.- Lázaro Medina Barragán, secretario general de la Sección 32 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), reclamó al gobierno del estado el pago de diferentes prestaciones pendientes desde la administración estatal pasada y advirtió movilizaciones de no haber avances en los próximos días.

“Exigimos que se realice el pago inmediato de los siguientes conceptos: seguro institucional, seguro de retiro, pagos de marcha, nóminas complementarias, bono de homologados, bonos de jubilados; en caso de no tener una respuesta inmediata y favorable, tomaremos las acciones pertinentes que la legalidad nos da”.

Además, Lizbeth Castro Morales, secretaria de Negociación Salarial de la Sección 32 del SNTE, detalló:

“Nos interesa que se nos reconozcan ciertos adeudos que todavía tienen los trabajadores de la educación, en Seguro Institucional, que entre el 2010 y el 2014 no se efectuaron los pagos de muchos por el seguro, muchos huérfanos y viudas no han recibido el pago de sus seguros, o quedando trabajadores por invalidez, también fueron pensionados y hasta el momento no han recibido su pago.

Que se nos reconozca el Seguro de Retiro, son 25 mil pesos por trabajador y que en este momento hay un adeudo anterior al 2015, de 27 millones. Después del 2015 ya tenemos otra cantidad similar o mayor, entre 2015 y 2016.

Sobre los Pagos de marcha, dijo hay casos que no se han liquidado hasta el momento y un buen número de nóminas complementarias que incluyen interinatos, pago de diferencia para trabajadores jubilados entre el 2013 y 2014 que suman más de 40 millones de pesos, además del Bono de Homologados y jubilados.

Lázaro Medina llamó a sus agremiados a permanecer atentos a las estrategias a anunciar y dijo que de no ser resueltas sus peticiones acudirán a su dirigencia nacional para pedir la intervención de la federación.

“Tenemos una serie de adeudos que seguramente el gobierno estará pensando que quedan cancelados o no sé. No queremos evidenciar que hay ineptitud”.

De igual forma la Sección 32 reclamó los cambios de adscripción anunciados por el gobierno del estado.

“Rechazamos totalmente la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación de Veracruz con fecha 19 de mayo del 2017, relativa a los cambios de adscripción para el Ciclo Escolar 2017-2018, porque atenta contra los derechos laborales de nuestros agremiados motivo por el cual exigimos su revocación y que se instale de inmediato la Comisión Estatal Mixta de Cambios para garantizar la movilidad interestatal de los trabajadores de la educación, con la participación directa del Comité Ejecutivo de la Sección 32″.

De paso, Barragán se quejó del trato prepotente y déspota en la celebración del Día del Maestro el el pasado 15 de mayo:

“Hubo momentos en los que pensé que íbamos a estar mejor, pero estamos igual. El gobierno del cambio no ha funcionado.”

“Muchos funcionarios menores dicen a cada rato que el sindicato ya no existen, que el sindicato no puede hacer trámites, que el sindicato ya no tiene la importancia que socialmente ha tenido durante toda su historia. No es posible el trato recibido a aquellos que cumplieron 30 o 40 años de servicio, el día 15 de mayo no haya correspondido al trato que merecen en ese evento. En lugar de convertirse en fiesta, quedó manifiesta la actitud despótica dirigida a denigrar a nuestros mentores, en un lugar que no cubría las condiciones adecuadas para un evento como ese”.

“Expresamos nuestra enérgica protesta en contra de las autoridades por los hechos bochornosos ocurridos, lo único que demostraron es la aversión por parte de las autoridades actuales hacia el magisterio veracruzano.”, finalizó.