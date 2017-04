Solalinde publica nombres de morenistas corruptos

Redacción.- Alejandro Solalinde Guerra balconeó, a través de su cuenta de Twitter, a MORENA y con ello tumbó la candidatura del Alberto Mijangos, ex priísta y alfil de Iván Hillman Chapoy, duartista, fidelista y ex alcalde de Coatzacoalcos.

La tarde de ayer sábado, a través de su cuenta, el padre Solalinde emitió un mensaje en el que escribió:

“Lo prometido es deuda: ‘morenos’ cuestionados de Veracruz son Alberto Mijangos Mtz., fidelista y duarista; Víctor Carranza Rosaldo y sigue..”.

Esto, luego que el pasado lunes se revelara un vídeo de la ahora ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval recibiendo 500 mil pesos en efectivo, y que el activista señalara en su cuenta que podía dar más nombres de otros integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional con señalamientos de corrupción.

Solalinde Guerra puso el dedo en la llaga en dos de los integrantes de la planilla de MORENA que compite para la presidencia municipal de Coatzacoalcos: el candidato a alcalde, Víctor Carranza Rosaldo, y Alberto Mijangos Martínez, candidato a regidor.

Desde el principio, en aquel municipio se cuestionó la inclusión de Mijangos, a quien en un evento en Xalapa, Andrés Manuel López Obrador “otorgó el perdón” y aceptó en el partido, pese a su larga historia en el priismo.

Mijangos colaboró muy de cerca y fue asesor de Francisco Valencia García, ex titular de la Comisión de Agua de Veracruz (CAEV), preso hoy en el penal de Pacho Viejo, acusado de desviar 435 millones de pesos.

Por cuanto hace a Carranza Rosaldo, también fue cuestionada su nominación, pues integrantes de MORENA desde los inicios del partido, recriminaron que fue impuesto por la diputada federal Rocío Nahle García, protegida de la familia Robles Barajas, parientes de Hillman Chapoy, esposo de la ex diputada priísta y verde ecologista, Mónica Robles Barajas.

El candidato, quien fuera un alto funcionario de Pemex, fue inhabilitado por la Secretaría de Función Pública (SFP), por otorgar licitaciones fuera del marco de la ley.

El padre ha advertido a López Obrador que tiene la obligación de actuar en consecuencia contra los señalados, pues le recordó que los ciudadanos le han otorgado la confianza, más no un cheque en blanco.

Luego de la revelación del padre Solalinde, la primera cabeza que rodó fue la de Alberto Mijangos, quien anunció a través de sus redes sociales la renuncia a la posición tres en la lista de regidores de Morena.

Unas horas después, el ahora ex candidato aseguró en una publicación en Facebook que renunciaba a la candidatura pero continuaba en el partido.

“Alejandro Solalinde, MORENA de todos, por eso me sumo al proyecto. No tengo ningún interés personal, y en congruencia decline a mi participación en una regiduría. Infórmese bien padre…o que le informen bien. Estoy a sus órdenes, para cualquier aclaración aunque no tenga el gusto de conocerlo”.

Además, también le salió lo religioso y le mandó otro mensaje, ahora desde una cuenta de Twitter que creó solo para contestarle.

“Lo debería de saber, lo dice la biblia ‘No juzguen, y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados’ (Lucas 6:37) me extraña de usted”.

Por su parte, Víctor Carranza dijo que el padre Solalinde, quien ha defendido una y otra vez a López Obrador, está mintiendo en sus dichos, señalando que no es un improvisado y desde hace más de 20 años participa en la izquierda e incluso sufrió “el embate” de Pemex en su lucha.

Cabe mencionar que Alberto Mijangos Martínez, fue director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Coatzacoalcos, en donde dejó un pasivo por 40 millones de pesos.

Víctor Carranza Rosaldo, candidato de MORENA a la presidencia municipal de Coatzacoalcos. En el año 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que mediante una operación fraudulenta se adquirieron tubos aletados a más del doble del costo real, lo cual representó una erogación de recursos públicos por 868 mil dólares, cuando el precio de mercado era de 429 mil dólares, causando quebranto al erario por 439 mil dólares.

La transacción estuvo a cargo del ex subgerente de adquisiciones de la empresa, Carlos Reyes Osorio; el superintendente de mantenimiento del complejo petroquímico Pajaritos (CPP), Edilberto Ulloa Castillejos; el jefe de departamento de mantenimiento de la planta Derivados Clorados II/III del CPP, Luis Aldán Uscanga y el ex superintendente de recursos materiales del CPP, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, según una indagatoria realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Hasta el momento, los liderazgos de MORENA en el estado no se han posicionado al respecto, y tampoco lo ha hecho el líder nacional del partido.