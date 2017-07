Solicitamos a la Legislatura local una copia de la iniciativa de la Unión de Hecho, para conocerla: Suazo Reyes

Redacción.- José Manuel Suazo Reyes, vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, dijo, en entrevista, que ya solicitaron a la Legislatura local copia de la iniciativa de la diputada Maryjose Gamboa que permitiría la Unión de Hecho entre personas del mismo sexo.

“Ya solicitamos la iniciativa para estudiarla, ver el alcance que tiene, de qué se trata, sabemos que la diputada presentó su iniciativa en la Legislatura, sabemos lo que declaró”, dijo el vocero católico,

Dijo que será una vez que conozcan toda la propuesta cuando estén en condiciones de opinar al respecto.

“Nos llamó la atención que la diputada declaró que esa iniciativa es producto de haber escuchado a los grupos lésbico-gays y otros sectores y habrá que ver si la iniciativa refleja eso, yo no la conozco, porque uno no puede opinar sobre lo que no conoce, tiene que conocer el documento, cuáles son los alcances”.

Suazo Reyes, aclaró que la iglesia católica no está en contra de las uniones entre personas del mismo sexo

“No estamos en contra de que las personas tengan su relación y decidan vivir juntos, convivan, no nos oponemos a eso, porque se trata de una decisión personal, respetamos a los homosexuales y esas uniones. Nosotros reaccionamos cuando han querido equiparar esas uniones de sociedad de convivencia, pero nosotros dimos nuestra postura cuando a eso se le quiso llamar matrimonio igualitario.”, finalizó.