Sólo me interesa ser presidente municipal de Veracruz: Fernando Yunes

Redacción.- Fernando Yunes Márquez, alcalde electo de Veracruz, dijo, en entrevista, que lo dicho por su mamá, Leticia Márquez de Yunes, en el sentido de que tendría dos hijos gobernadores fue una broma.

“ Mi mamá nos quiere mucho y es una señora que no se dedica a la política, por lo tanto sólo bromeaba, imagínate si estuviera pensando en no sé cuántos años, tengo proyectos a largo plazo para la ciudad de Veracruz.”

“Me interesa mucho ser presidente municipal de Veracruz, todos los días me preparo para ser un buen presidente municipal, a partir del 1 de enero.”

“Mi trabajo empezará por los servicios públicos más básicos, alumbrado público, recolección de basura, pavimentación de calles, ya que la ciudad se ha venido abajo, en ese sentido, desde hace diez años.”

“Tenemos por lo menos cuarentra colonias en Veracruz que no tienen ningún servicio básico, no están regularizados, tenemos que empezar de los más básico, Veracruz se quedó en lo antiguo, es una ciudad que no siguió creciendo.”

“Con respecto a los colectivos, yo trabajé con los colectivos en el senado, fui quien prácticamente trabajó la ley de desaparición forzada de personas, los conozco, y como alcalde las acompañaré hasta donde me den las funciones.”

“Por eso es importante la creación de una policía municipal, porque es fundamental para hacer trabajos de protección y prevención de los delitos.”