Sonia Sánchez de Chirinos está de regreso en la política

• Miguel Ángel Cristiani G.

Sonia Sánchez de Chirinos está de regreso a la política Veracruzana, aunque de hecho nunca se ha ido, porque ha permanecido en el recuerdo y la gratitud de miles de mujeres de toda la entidad, con quienes trabajó durante los seis años que estuvo al frente del DIF Estatal, pero hoy está de vuelta, como aspirante al senado de la República, desde donde quiere trabajar para atender las demandas de los veracruzanos y cambiar la historia.

En realidad, nunca se ha ido del estado de Veracruz, porque se quedó en las casas de miles de veracruzanos, quienes le guardan profundo cariño y respeto, porque -a diferencia de otras- mantuvo un ritmo de trabajo incansable, recorriendo no una sino cientos de veces la entidad para conocer las necesidades reales de la población a las que les pudo dar respuesta y atención.

En una plática con los columnistas y reporteros del Grupo de periodistas de los 10, la esposa del ex gobernador Patricio Chirinos acompañada de su joven e inteligente hija María, nos comentó como uno de los recuerdos que no ha podido borrar de su mente, es el de un niño de la sierra de Huayacocotla, que con sus escasos cuatro años, tenía la mirada perdida por la desnutrición, las enfermedades y la pobreza.

Ahora son más de un millón 300 mil los veracruzanos que sufren de la pobreza y requieren que los políticos cumplan con las promesas que les han hecho, pero además que se atiendan sus necesidades, no que les vayan a dejar unos cuantos presentes con fines electorales, más que de solucionar el problema.

Recordó también Sonia Sánchez de Chirinos que en la reciente campaña del senador Héctor Yunes Márquez a todos los lugares donde asistió, le salían a saludar mujeres y hombres con los que trabajó desde la presidencia del DIF estatal para llevarles escuelas, jardines de niños, caminos rurales, puentes -que ahí están todavía- quienes le mostraban fotografías de hace ya algunos años, cuando realizaba recorridos por toda la entidad, para conocer directamente las necesidades de la gente y darles respuesta.

Al preguntarle si están dadas las condiciones en el PRI para que pueda ser su candidata al senado de la República, Sonia Sánchez de Chirinos responde: “Yo tengo confianza de que el partido tenga conciencia del papel que está jugando actualmente en la historia y que pueda hacer una decisión inteligente, yo estoy para servir, quiero ser esa mujer, quiero ser la historia de una mujer que ama profundamente a Veracruz, que conoce los problemas del estado y que sin compromisos de políticos, más que privilegiar el compromiso con la sociedad, pueda encontrar en los veracruzanos la mano amiga para que me puedan llevar al senado.

Confío en que el partido pueda ver esa ventaja, puedo ser una candidata ganadora, tengo con qué, amo profundamente a Veracruz, creo que la historia que yo tengo en Veracruz ha sido de trabajo de compromiso, de servicio y de éxito.

Nosotros no fuimos nada más una institución de servicio asistencial, sino que promovimos y nos convertimos en la columna transversal del gobierno, porque promovimos progreso, auto sustentabilidad, carreteras, caminos, escuelas, cocinas comunitarias, hicimos muchísimo en esa columna transversal, canalizamos muchos recursos y vigilamos que esos recursos llegaran a las clases que lo estaban demandando y que lo estaban demandando, entonces el trabajo que hicimos fue un trabajo muy importante para Veracruz.

Contestando a la pregunta anterior, ahora que regresaba, vamos a una comunidad y nos decían: “señora Sonia, este puente se lo pedimos y mire aquí está, en otra comunidad, mire este kínder a los tres meses de que lo solicitamos aquí está y ese es el único que tenemos en la actualidad, mire ese molino, mire esto, aquello”, infinidad de proyectos, en los pocos lugares que recorrimos recientemente.

Tu puedes perder la memoria de todo lo que puedes hacer, pero el pueblo no pierde la memoria, ellos sí saben, ellos si recuerdan.

Me siento bendecida por dios, me dio la satisfacción y el regalo más maravilloso de tener una hija, me dio el regalo de venir a Veracruz, acompañando a un hombre del que yo me siento muy orgullosa de haber participado con él en la construcción de este estado -Patricio, que me brindó toda su confianza y apoyo- de haber servido a Veracruz, de haber caminado todo el estado, no una sino miles de comunidades, de haber recorrido las grandes ciudades no una sino cientos de veces.

Tener esa satisfacción de servir y servir lo humanamente posible bien, ese es otro gran regalo que me ha dado la vida.

El otro gran regalo ha sido el venir con Héctor Yunes a su campaña, regresar a Veracruz, volver a sentir esos lazos afectivos con los veracruzanos, darme cuenta que no solamente era yo, sino que el pueblo de Veracruz me recibía como yo llegaba, con el corazón abierto y con una gran alegría de volver a estar hoy nuevamente.

Por eso hoy si la militancia priista, si la sociedad veracruzana así lo decide, será un honor para mi volver a servir a Veracruz.”

Búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

En Twitter: @bitacoraveracru

Blog: http://bitacorapolitica.com

Página web: http://miguelangelcristiani.wix.com/news-blog-es