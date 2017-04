Tarek dice que no es un delincuente

Redacción.- Tarek Abdalá, diputado del PRI, acusado de desviar 23 mil millones de pesos del Gobierno de Veracruz, aseguró, en una carta dirigida a los medios de comunicación, elaborada antes de la reunión de la Sección Instructora y distribuida hasta después de que ésta no resolvió sobre su caso, que no es un delincuente por haber pertenecido a la Administración de Javier Duarte.

“Quiero aclarar que ninguna de las investigaciones que existen en mi contra señalan que me haya enriquecido de manera ilícita o que haya yo favorecido ilegalmente a persona alguna.

“No soy Javier Duarte de Ochoa, y haber sido miembro de su administración no me vuelve un delincuente”, afirmó el legislador y ex tesorero veracruzano.

Abdalà sostuvo que no habrá impunidad si no hay desafuero.

“El efecto sería que la prescripción se interrumpe, las investigaciones pueden seguir su curso, y yo tengo el derecho de participar en ellas para lograr el debido esclarecimiento de los hechos”, explicó.

El legislador del tricolor apuntó en la misiva que ha presentado juicios de amparo ante acusaciones por diversos delitos y que hasta ahora el Poder Judicial le ha dado la razón.

Aseveró que ha acudido puntualmente a defenderse y que ejerce sus derechos de defensa.

“Desde noviembre pasado, he intentado a acudir a la Fiscalía del Estado para responder a las imputaciones que me hace. No lo he logrado.

“Entiendo que el clamor y el encono que sumerge a Veracruz en un ambiente monotemático haga que la sociedad quiera un castigo generalizado”, expuso.

Ante ello, informó que pone a disposición de los medios de comunicación sus argumentos de defensa, para ayudar a comprender el proceso en su contra.

“Más que esperar el encarcelamiento generalizado de personas acusadas como signo de justicia, es igual de importante fiscalizar los métodos y calidad de los procedimientos de investigación por parte de la autoridad. El actuar de la Fiscalía General del Estado de Veracruz no cumple con el menor estándar.

“Espero que la lectura de los documentos que acompaño a la presente permitan un mejor análisis del juicio de procedencia. Que si el dictamen determina que no debe alterarse la actual composición del Congreso de la Unión, es porque así lo dice la ley. Y si dijese lo contrario, recurriré a todos los medios legales a mi alcance para demostrar mi inocencia, defender mi nombre y conservar mi libertad”, expuso.

El diputado agradeció a su familia, amigos y compañeros de su bancada y de otras, por las muestras de apoyo y confianza.