Tenemos caso sólido contra Duarte, presentamos 82 pruebas: Pedro Guevara

Redacción.- Luego de que el pasado sábado el Juez vinculara a proceso a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el fiscal Pedro Guevara Pérez aseguró que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un caso sólido contra el ex mandatario estatal.

Guevara Pérez, quien también es director general de Control de Procesos Penales y Amparo en Materia de Delitos Federales, señaló que el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, ha sido puesto en tela de juicio, así como que “el Ministerio Público debía presentar la imputación, lo hizo, es la misma que se presentó en la audiencia el día sábado”.

Cabe señalar, dijo el fiscal, aún no quedan claras las reglas del Sistema Penal Acusatorio, por lo que luego de la primera audiencia quedó “un mal sabor de boca”, sin embargo, “no se trataba de acreditar nada, en esta etapa no se prueba nada, eso es en la tercera etapa que es la del juicio”.

En entrevista telefónica con Ciro Gómez Leyva, Pedro Guevara explicó que el Ministerio Público tuvo un retraso al entregar a la defensa de Javier Duarte, así como que “si el caso no fuera sólido, si no tuviera los suficientes datos de prueba, seguramente que el juez no hubiese vinculado a proceso el día sábado, como sucedió”.

Precisó que el MP presentó 82 datos de prueba, los cuales parecieron “pertinentes para dictar el auto de vinculación a proceso”.

A pregunta expresa si la PGR solicitará que se cambie de penal a Javier Duarte, Pedro Guevara explicó que dicho tema será discutido este lunes, así como que el Artículo 18° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que los vinculados a proceso por delincuencia organizada, “deben estar en un penal federal”.

En torno a las cuentas de Suiza del ex gobernador Duarte, el fiscal Guevara expuso que al ser un caso que aún está abierto, existe información que es confidencial, por lo que no ofreció más detalles al respecto. Cabe señalar que la investigación concluirá el próximo 22 de enero de 2018.

