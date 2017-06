Tenemos indicios muy claros de que Bermúdez Zurita está detrás de las desapariciones forzadas: Lucy Díaz

Redacción.- Lucía de los Ángeles Díaz Genao, presidenta del Colectivo Solecito, afirmó, en entrevista, que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha querido valorar las pruebas presentadas en contra del ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez Zurita, para que también sea juzgado por el delito de desaparición forzada de personas.

“Sí hay líneas que involucran directamente a Bermúdez, nada más que la Fiscalía cierra los ojos, nosotros ya le presentamos a ellos casos donde la mano de Bermúdez se ve muy claramente, sí tenemos indicios muy claros de que era la persona que estaba detrás de ello”, afirmó.

Insistió que la FGE no está valorando muy bien estas pruebas aportadas por los colectivos, “pero vamos a ver cuándo esté el pliego completo, yo espero que se vaya formalizado todo”.

Manifestó además que han pensado presentar directamente la denuncia por desaparición forzada en contra del ex funcionario duartista, hoy recluido en el penal de Pacho Viejo por corrupción; no obstante, acotó que para el colectivo que integra lo más importante es dar con el paradero de sus familiares.

“Nosotros no queremos involucrarnos con culpables, para nosotros es importante mantener esto en mente, sí es necesario hacer justicia y ponemos todo en manos de la Fiscalía, pero no somos juristas y no tenemos en las manos la respuesta a todo esto”, ahondó.

Consideró también que es necesario que se haga un nuevo procedimiento de toma de muestras de ADN a personas con familiares desparecidos, pero esta vez en todo el estado y realizando una campaña de difusión comercial.

Y es que agregó que si al proceso convocado a finales del mes de abril, que no contó con la debida promoción, acudieron mil 16 personas en una semana; el número sería mucho mayor, si se hace durante un mes y en toda la geografía veracruzana.

“Hace falta hacer una campaña masiva, se hizo una campaña, pero fue una intentona, se hizo una semana, habría que hacer una campaña masiva y en serio, y eso no se ha hecho todavía, para poder tener los perfiles genéticos y cotejar todos los hallazgos”, abundó.

Expuso que la campaña pasada, que realizó la división Científica de la Procuraduría General de la República (PGR), no se hizo en la región de Los Tuxtlas, la que según ella, “es una de las regiones más calientes que hay ahorita en inseguridad”.

Finalmente mencionó que esperan que para septiembre, ya cuenten con los perfiles genéticos de los familiares que participaron en los análisis de ADN en el mes de abril.