Trabajo colaborativo resulta en mejor tesis doctoral de la UV

Del Área Académica Económico-Administrativa

Así lo describió Luis Gerardo Montané, galardonado con el Premio “Arte, Ciencia, Luz” por el trabajo “Presencia social en Sistemas Groupware”

Xalapa, Equez, sábado 16 de diciembre de 2017.- Luis Gerardo Montané Jiménez, académico de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana (UV) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), fue galardonado con el Premio “Arte, Ciencia, Luz” 2017 en la categoría de doctorado ─Área Académica Económico-Administrativa─ por su trabajo “Presencia social en Sistemas Groupware”.

Previo a la entrega del reconocimiento que otorga la máxima casa de estudio de Veracruz a sus mejores trabajos recepcionales, Montané Jiménez expresó su satisfacción por el reconocimiento y destacó que es producto de un trabajo que inició en 2006 y se ha caracterizado por ser colaborativo.

“No es una labor de poco tiempo, desde 2006 he trabajado con la temática de los Sistemas Groupware; finalmente la tesis doctoral fue como la culminación de muchos trabajos que he venido haciendo desde que era estudiante de la Licenciatura en Informática”, comentó.

Cuando trabajó en sistemas colaborativos logró una publicación en una revista indizada a sus 21 años, tras egresar de licenciatura; en 2008 laboró en desarrollo de software, después ingresó a la Maestría en Computación Aplicada en el Laboratorio Nacional de Informática Avanzada (Lania) y su trabajo de tesis también era relativo a estos tópicos.

Cuando egresó de la maestría en 2011 regresó a su Facultad como profesor por asignatura y luego surgió la posibilidad de ingresar al Doctorado en Ciencias de la Computación y le interesó cursarlo por las líneas de investigación que abordan.

De su tema de investigación derivaron también publicaciones conjuntas redactadas con sus profesores y cuando llegó al doctorado conocía del tema, por ello fue un paso natural enfocar su posgrado en esta área y actualmente sigue trabajando en ello como parte de las asesorías que brinda para trabajos recepcionales de licenciatura y maestría como director de tesis.

Respecto a su tesis, explicó: “Presencia social es el grado de relevancia que un individuo tiene cuando participa en una actividad colaborativa; la medición del desempeño de equipos, sistemas colaborativos e interacción humano-computadora son tópicos en los que me he estado especializando desde hace varios años, obtuve el grado de doctor en enero de 2016 y participé en la convocatoria del premio y fue ahí –por los productos que se derivaron del mismo trabajo– que se logró un buen resultado, pero obviamente no es sólo un logro mío, sino que surge de sesiones semanales y mensuales con profesores del núcleo académico del programa del doctorado”.

En ese sentido, destacó la labor de los profesores Carmen Mezura Godoy y Edgard Iván Benítez Guerrero, directora y asesor de su tesis doctoral con quienes ha trabajado aproximadamente desde 2006, antes como estudiante y ahora como colegas.

“Se culminó un proyecto de muchos años y como resultado de la investigación fue posible dirigir a estudiantes de licenciatura enmarcados en la tesis doctoral, también colaboraron estudiantes de maestría; de cierta forma se apoyó también la formación de recursos humanos al trabajar la tesis, fue un trabajo colaborativo y la dinámica ha servido mucho.”

Durante el doctorado realizó una estancia de movilidad internacional en el Departamento en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ahí trabajó con el algoritmo que expone en su tesis, aplicándolo a su caso de estudio en videojuegos colaborativos.

“Lo relevante radica en el desempeño de los equipos, es decir, cómo medir qué tan relevante es un individuo para realizar una actividad; computacionalmente yo generé ese algoritmo y un modelo asociado que permite tomar decisiones como equipo, teniendo en cuenta mediciones isométricas.”

Con los resultados es posible observar cuál fue la contribución de cada elemento para llegar a un objetivo común, que es la finalidad de los sistemas colaborativos.

Su tesis se enfocó en proponer “un marco de trabajo que permitiera medir el desempeño de los usuarios que pertenecen a un equipo, y sobre todo para que tales mediciones permitan tomar mejores decisiones en actividades futuras”, precisó.

“Estudié ese fenómeno utilizando un videojuego colaborativo donde un grupo de usuarios debían generar estrategias para comunicarse y apoyarse para vencer a otro equipo. En mi caso apliqué el sensor que mide la presencia social; hicimos múltiples experimentos que nos permitieron generar artículos científicos de divulgación en revistas de alto impacto con la idea de mejorar la interacción de los sistemas.”

Montané Jiménez sigue trabajando esta línea al día de hoy. “Mi trabajo concluyó cuando hice esta medición; ahora continúa en la forma en cómo daremos a conocer toda la información obtenida, y han sido los estudiantes de maestría con quienes hemos abordado estos tópicos”.

Ahora como profesor de tiempo completo trabaja en crear un modo de expresar al usuario, de forma sencilla y agradable, los resultados numéricos, con la finalidad de que le permita entender lo que ocurre dentro del equipo.

Refirió que un sistema colaborativo está presente en numerosas aplicaciones, desde los videojuegos hasta la redacción de un artículo y en un espacio de competencia como es el juego, ya se aplican algunos sistemas de este tipo pero no consideran cuánto ha contribuido cada uno de los individuos, entre otros aspectos.

La investigación incluye un modelo computacional de actividad llamado CAMUS, el cual es soportado por una arquitectura conceptual de software que integra un mecanismo nombrado SP Sensor, que se utiliza para medir un indicador de presencia social, puntualizó.

Este indicador representa la relevancia de los usuarios cuando participan gradualmente en una actividad colaborativa; de este modo las comunidades de usuarios pueden ser apoyadas para tomar decisiones con un indicador que refleje en mayor medida el trabajo en equipo y no sólo el trabajo individual.

“Para proponer este mecanismo el modelo CAMUS contempla representar y capturar aspectos ocurridos en las actividades del equipo y para la medición de la presencia social, SP Sensor implementa un algoritmo para cuantificar la presencia social a partir de las tareas y objetivos logrados en una actividad colaborativa.”

Tanto el modelo CAMUS como el algoritmo propuesto fueron implementados en una plataforma denominada OSAX, que mide la presencia social con el uso de servicios web adaptados a un groupware llamado AssaultCube-CX, el cual es un videojuego colaborativo de disparos en primera persona open source, que fue modificado para la obtención de información de los usuarios y el equipo en tiempo real.

Para la evaluación del enfoque propuesto se realizaron una serie de experimentos con usuarios del videojuego, obteniendo un conjunto de datos de equipos y usuarios para calibrar el algoritmo y probarlo en la medición de la presencia social.

Entre las contribuciones principales que conlleva su tesis doctoral están, en primer lugar, un modelo y una arquitectura conceptual para representar la presencia social en sistemas groupware y, en segundo lugar, una arquitectura de implementación y un prototipo que valida el modelo y el algoritmo diseñado.

El académico precisó que entre las participaciones que realizó a partir de sus resultados están, en 2014, dentro del XXVII Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Informática y Computación en México y en 2015 dentro del IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design, celebrado en Italia.