Trabajo de Winckler será evaluado para determinar su permanencia en el cargo: Sergio Rodríguez

Redacción.- Sergio Rodríguez Cortés, diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz a quien ayer pidió la renuncia luego de que éste llamara corruptos a los legisladores, que “Quien pone, quita”.

“La evaluación se hace en el Congreso, jurídicamente y constitucionalmente el poder está conferido para hacer el procedimiento de remoción”.

Aunque esta declaración se dio luego de que trascendieran las críticas del fiscal a diputados federales y locales por negarse a desaforar a algunos funcionarios y legisladores a nivel federal, aseguró que “no se trata de quitarlo por lo que dijo, si no quitarlo porque nos dijo corruptos, se trata de quitarlo por la forma en que se ha conducido, no sólo ante el poder legislativo, si no ante temas que hoy nos tienen molestos a la sociedad veracruzana, temas importantes que tiene que ver con su desempeño como fiscal, esa es la parte que debemos evaluar”, insistió.

Dijo que si la evaluación no ameritara su remoción, “se quedaría otros días, ojalá le sirva este resbalón, pero también es cierto que si ya evaluando su trabajo en este poco tiempo que lleva al frente, no amerita seguir con la confianza del pueblo veracruzano, que es a quien representa, el Congreso, tendríamos que sancionarlo”.

Dijo que se reunirá con los sectores que han acusado agravios por parte del fiscal, entre ellos los colectivos de búsqueda de desaparecidos, a quienes a diferencia de los legisladores, no les ha pedido disculpas públicas.

“Estamos dialogando los diputados, ya salió Juntos por Veracruz, ya salió el PRI, ya salió el PAN. El PRD nos afirmó que va a pedir la remoción del fiscal el próximo martes”.