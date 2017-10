Trabajos legislativos no van a parar: Sergio Hernández

Carolina Suárez.- El diputado local, Sergio Hernández Hernández aseguró que a pesar de los desacuerdos de las bancadas de MORENA y PRI y el recurso interpuesto recientemente por el PRI las actividades en el Palacio Legislativo continúan de manera normal.

A pesar de que diputados de MORENA y del PRI no asistieron a la ultima sesión del Congreso del Estado e interpusieran un recurso por la problemática de la presidencia de la JUCOPO el diputado panista dijo que no se han detenido ni se detendrán las actividades del Congreso.

“Yo tengo entendido que van a seguir yendo a las juntas de coordinación y a la junta de trabajos legislativos sin embargo de que no fuera así el trabajo legislativo no va a parar.

la ley es muy clara, nosotros nos hemos apegado a la ley orgánica y el retener no fue un retener la junta de coordinación política fue un continuar con el trabajo de la presidencia de la junta de coordinación política porque así lo establece la ley.” declaró.

Por su parte Hernández Hernández dijo que todo esto que esta sucediendo entre las bancadas es más un berrinche o una estrategia política dado que se ve claramente la alianza del PRI- Morena para hacer frente opositor al gobierno.

Para finalizar lamentó que se haya difundido mal la noticia de la existencia de un gimnasio dentro del Congreso del Estado puesto que no hay ningún gimnasio dentro de las instalaciones del Congreso y las fotos que circularon son de un gimnasio que fue construido por integrantes del Sindicato del Congreso.

“El congreso no puso un solo centavo no es gimnasio del congreso es un gimnasio que fue construido a lo largo de muchos años te hablo de décadas que pertenece al Sindicato, el gimnasio es del Sindicato” finalizó.