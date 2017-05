Trasciende conversación en chat del alcalde de Ixhuacán de los Reyes

Redacción.- Trascendió que en un chat que circula en redes sociales, el alcalde de Ixhuacán de los Reyes, Everardo Francisco Soto Matla habría dicho: “Pinche gente pedichi de Cosautlán”.

En el chat, su esposa Alicia Valdivia Vargas le dice que está nerviosa por empezar la campaña en Cosautlán.

A continuación la conversación:

Ella: “Hola Paco. Ya estamos por empezar la campaña y estoy un poco nerviosa”.

Él: “Tú sabes bien como hacer las cosas, eres inteligente. Ya verás que ganaremos”.

Ella: “sí pero recuerda que tenemos un gran compromiso con la gente”.

El: “Recuerda que la puta gente de Cosautlán ya se le dio, busca a todos los que he apoyado. Tiene la obligación de apoyarte y si no me dices para que yo les dé una visitada”.

Ella: “Bueno, también me urge que me mandes dinero”.

El: “Como te digo Ali, todas esa comunidades ya les di, son hasta pendejos que se conforman con poco, pero si NTP, cuenca con eso, pinche gente pedichi de Cosautlán”.

Ella: “Tu hermana como va”.

El: “Ya vez está un poco más complicado acá. Pues acá se dan cuenta de muchas cosas que tu ya conoces. En cuanto me liberen el cheque te mando. Si puedo voy más al rato para Cosautlán. haya te veo amor y échale ganas que no es poco lo que le hemos invertido a tu pueblo rascuacho y lo tenemos que recuperar a como de lugar”.

Ella al final de la conversación le manda unos emoticones de besos, “bueno, luego te veo”.

Cabe mencionar que Everardo Francisco Soto es el operador principal del distrito local de Coatepec para la alianza PAN-PRD.

Incluso, él hizo ganar al diputado local José Manuel Sánchez y a Miguel Ángel Yunes Linares en el pasado proceso electoral.

Y aunque José Manuel Sánchez perdió en la cabecera distrital de Coatepec se recuperó en las zonas rurales, gracias a la operación política de Everardo Soto, quien es uno de los principales operadores de Yunes Linares en el estado.

No sólo impuso a su esposa como candidata sino a otros, por ejemplo a Luz América Andrade Sánchez en la planilla del PRD-PAN en Teocelo.

En su propio municipio impuso a su hermana Isabel Soto Matla como candidata del PAN-PRD y aprovechando que su esposa Alicia Valdivia Vargas es originaria de Cosautlán, la arropó como candidata del PAN-PRD.

A Coatepec mandó como candidato del PAN-PRD a su ex contralor y amigo Luis Enrique Fernández Peredo, famoso por haber pagado una multa de 300 mil pesos por violar la ley y estar inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública hasta el 2022.