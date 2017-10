U2 llena de energía al Foro Sol con su “The Joshua Tree Tour”

Redacción.- La banda irlandesa U2 llenó de energía al Foro Sol, la noche de este martes, durante el espectáculo de su gira: “The Joshua Tree”, nombre también de su quinto álbum de estudio y que va de la mano con los 30 años que cumple el grupo de rock.

Ante 65 mil personas, la alineación regresó al país para reconquistar a sus seguidores con una dosis de éxitos que fueron coreados por todos, luego de su reciente “show” que dio en el Estadio Azteca en 2011.

Después del número de apertura del compositor británico Noel Gallagher, llegaron a escena: Bono, The Edge, Larry Mullen Jr y Adam Clayton, integrantes de U2, para hacer vibrar a todos los melómanos.

Diversos gritos se escucharon cuando los anfitriones dieron banderazo de salida con el tema “Sunday bloody sunday”, que interpretaron en un escenario alterno, colocado en una pasarela.

“Muchas gracias por recibirnos una vez más”, fueron las primeras palabras que dio el vocalista, quien este lunes visitó el Museo Soumaya, junto con el empresario Carlos Slim.

Mientras transcurría el repertorio la energía poco a poco fue en aumento, Bono se mostró bastante interactivo con la gente y les expresó su apoyo, después de estar consciente que este país ha vivido momentos difíciles, por los recientes sismos.

“¿Cómo están esta noche?”, preguntó ante su séquito, teniendo como escenografía la imagen de un árbol gigante, previo a los temas “New year’ s Day”, “Bad” y “Pride (In the name of love)”, los cuales se ganaron muchos aplausos.

Un “Cielito lindo” sonó entre todos los fans como muestra de cariño a esta banda que donará dos mil refugios temporales a través de CADENA A.C. para 10 mil personas afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

Tanto en las gradas, como en la explanada se visualizaba completamente lleno, algunos traían consigo banderas mexicanas, la mayoría portaba chamarras y prestaban atención a lo que pasaba.

Esto se realizó segundos antes de que U2 tocara su disco “The Joshua Tree” en su totalidad y en el orden original, razón por la cual en la pantalla extendida que cubría el entarimado se mostró una carretera.

“Where the streets have no name”, así como “I still haven’ t found wahat I’ m looking for” siguieron en este recital, en esta última el cantante pidió que aplaudieran, a lo que él dijo “es el sonido más hermoso del mundo, gracias”.

Sin duda uno de los momentos más emotivos llegó con “With or without you” en donde una ovación resonó por todo el foro en donde se respiró una gran nostalgia.

La solidaridad y el amor hacia este país se mostró de igual manera casi al final de esta fiesta, tras dos salidas en falso, cuando la pantalla se convirtió en una enorme bandera de México, luego de la pieza “One”.

Bono, quien tocó la armónica en “Bullet the blue sky” comentó que ha sido un honor estar cerca de la gente mexicana, por lo que gritó un “Viva México”.

Uno de los climax llegó con las melodías “Beautiful day”, “Elevation” y “Vertigo” en el que el ambiente se llenó de colores, “me encantan, muchas gracias”, indicó la agrupación quien cantará también la noche de este miércoles.

