Un millón de “dreamers” y “tepesianos” en un limbo en EU

Redacción.-Más de un millón de indocumentados, incluidos 690 mil “dreamers”, la mayoría mexicanos, y más de 330 mil beneficiarios del TPS pasarán Navidad y Año Nuevo con la incertidumbre de qué les deparará el futuro, tras la decisión del presidente Donald Trump de terminar gradualmente con su protección migratoria.

El Congreso cerró el periodo legislativo de 2017 sin dar alivio migratorio a beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y del Estatus de Protección Temporal (TPS), pese a que encuestas muestran un mayoritario apoyo de los estadunidenses para que permanezcan en este país.