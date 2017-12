UV otorgó el Doctorado Honoris Causa a uno de los grandes del teatro: Francisco Beverido

“Muchas gracias por haberte convertido en uno de los árboles más frondosos y generosos en el campo del teatro veracruzano”: Rectora a Beverido

“Ha sido profeta no sólo fuera de su tierra sino también en ésta, como lo testimonia el acto que hoy nos convoca”: Víctor Hugo Vázquez Rentería

Paola Cortés, Carlos Hermida, 11/12/2017/ Xalapa, Ver.- El actor, director, productor, dramaturgo, editor, promotor, profesor e investigador de teatro Francisco Alberto Beverido Duhalt recibió este lunes el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana (UV) por su contribución al desarrollo de las artes escénicas desde todas las posiciones posibles y el engrandecimiento del teatro nacional, veracruzano y universitario.

La condecoración fue impuesta por la rectora Sara Ladrón de Guevara, la cual Beverido Duhalt recibió con algunas lágrimas en los ojos, conmovido por la ovación de los presentes.

Antes de iniciar la sesión solemne del Consejo Universitario General (CUG), celebrada en la Sala Anexa de Tlaqná, Centro Cultural, los murmullos que imperaban en el recinto desaparecieron en cuanto el condecorado subió al estrado para interpretar Sobre el daño que hace el tabaco, monólogo en un acto de Antón Chejov, actuación que atrapó la atención de los presentes.

“¡Hubo un tiempo en el que fui joven, inteligente…, en el que estudié en la Universidad…, en el que creí y soñé!… ¡Pero ahora no necesito nada!… ¡Nada, salvo la paz!…”, expresó como parte de este texto que es una crítica a la cotidianidad de una pareja que lleva más de tres décadas de matrimonio, y una añoranza de la juventud.

Luego de la semblanza que sobre Beverido realizó el académico Víctor Hugo Vázquez Rentería ─en la que destacó el conocimiento que el homenajeado le transmitió sobre la esencia y el deber ser del teatro, gracias a lo cual “ha sido profeta no sólo fuera de su tierra sino también en ésta, como lo testimonia el acto que hoy nos convoca”─, la Rectora impuso la medalla correspondiente y los consejeros saludaron la distinción con una larga ovación de pie.

Beverido se dijo inmerecidamente honrado. “Sólo he hecho la labor que me corresponde”, señaló al iniciar su discurso de aceptación y recuperó la cita de Da Vinci que Manuel Montoro refirió años ha, en ocasión semejante: “Jamás me canso de ser útil”.

Considerado icono del teatro veracruzano y nacional, el homenajeado realizó un recuento de sus años mozos cuando en la década de los sesenta la Universidad ya gozaba de renombre a nivel nacional gracias a su teatro, entre otras de sus expresiones, y cuando la ciudad de Xalapa crecía entre nieblas y pocas casas poblaban todavía el barrio de Xallitic.

Refirió, además, los nombres de los grandes cuya trayectoria pudo compartir: Gonzalo Aguirre Beltrán, Fernando Salmerón, Sergio Galindo, Francisco Savín, Librado Basilio, Guillermo Barclay, César Rodríguez Chicharro, Dagoberto Guillaumin, Carlo Antonio Castro, Fernando Vilchis, Leticia Tarragó, Raúl Ladrón de Guevara, Manuel Montoro, Jorge Ruffinelli, entre otros.

“El teatro es acicate”, dijo Beverido, “y es fuente de comunicación. No sólo es un reflejo de la vida sino también conocimiento, el cual se pone a prueba en el escenario como se hace en los laboratorios científicos”.

El discurso de aceptación lo finalizó con tres mensajes: Reafirmó su convicción de que es más barato y provechoso fundar una Casa de Cultura que prisiones; agradeció que el reconocimiento de la Universidad llega en el centenario del nacimiento de su padre, el arqueólogo Francisco Beverido Perau, e hizo votos porque la Universidad conserve y acreciente la vocación humanista que la ha distinguido históricamente.

Por su parte, Sara Ladrón de Guevara agradeció al galardonado el calor y la pasión con las que ha abrazado el mundo del teatro, en el que ha demostrado ser de muy buena madera, “muchas gracias por los múltiples papeles que has sabido desempeñar”.

Comentó que tiene el placer de conocer a la Familia Beverido, esto le permitió saber que para Francisco la literatura es una aventura y el teatro la literatura que se escapa de las páginas para ser vivida como toda una aventura sobre el escenario.

“Gracias por tu trayectoria profesional y ejemplar como actor, director, creador, docente, investigador, editor, fundador, impulsor y recopilador documental. Muchas gracias por haberte convertido en uno de los árboles más frondosos y generosos en el campo del teatro veracruzano.”

Por último, expresó al galardonado que el Doctorado Honoris Causa es muestra del respeto y aprecio que le tiene toda la comunidad universitaria, además de reafirmar su pertenencia al claustro universitario como uno de los hijos predilectos de la Universidad.

Como parte de la sesión se presentó un video con imágenes de las diversas facetas de Francisco Beverido, en el que deja claro que el teatro es su vida. Esta producción, realizada por el Departamento de Medios Audiovisuales de esta casa de estudio, reúne testimonios de Guillermo Barclay, Esther Hernández Palacios, Juana María Garza, Manuel Montoro, Arturo Meseguer, Alejandro Schwartz y Messe Merari.

La información y anécdotas compartidas coinciden en que Beverido Duhalt, quien incursionó en el teatro siendo un adolescente, no ha dejado en ningún momento de estar involucrado con la escena, con la investigación, con la preservación de valiosos textos sobre esta disciplina ─a través del Centro de documentación teatral Candileja.

Al término de la proyección la audiencia le ofreció un cálido aplauso que lo hizo levantarse del lugar que ocupaba en el presídium, en el que le acompañaban las autoridades universitarias.

En el evento estuvieron presentes Magdalena Hernández Alarcón, secretaria Académica; Salvador Tapia Spinoso, secretario de Administración y Finanzas; Octavio Ochoa Contreras, secretario de Desarrollo Institucional; así como Alfonso Pérez Morales, Carlos Lamothe Zavaleta, José Eduardo Martínez Canales y José Luis Alanís Méndez, vicerrectores de las regiones Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba y Poza Rica-Tuxpan, respectivamente.

Los invitados especiales: Uriel Flores Aguayo, subsecretario de Desarrollo Educativo, en representación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; Américo Zúñiga Martínez, alcalde de Xalapa; Jaqueline Jongitud, presidenta de la Junta de Gobierno; Ricardo Corzo Ramírez, ex integrante de la misma; los exrectores Rafael Hernández Villalpando y Víctor Arredondo Álvarez, así como familiares y amigos del homenajeado.