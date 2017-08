UV, Pa’l Perro

Redacción.- A poco tiempo de definirse quién será rector de la Universidad Veracruzana, La Política realizó un recorrido por la zona universitaria y ahí pudo constatar que estudiantes y personal de la máxima casa de estudios no están muy de acuerdo con la reelección de Sara Ladrón de Guevara, esto debido al estado en el que se encuentran las instalaciones y además aseguran que por parte de la administración que encabeza la antropóloga se esperaba mucho más.

Añaden que no entienden el deterioro de las instalaciones ya que cada seis meses ingresa una buena cantidad de dinero por las cuotas que se pagan, por eso para ellos, la falta de mantenimiento en las diversas instalaciones no corresponde al manejo que se tiene de recursos, “paredes con pintura deslavada y todas descascaradas, oficinas y baños deteriorados, y eso no es invento” dijo un alumno del que se omite el nombre por razones obvias. La mayoría de los entrevistados lamentó que la Universidad no tenga las instalaciones en perfecto estado, “no sabemos a dónde va a parar el dinero que se recauda por el pago de aranceles”.

El descontento que existe en la comunidad estudiantil es grande, ya que además del deterioro de las instalaciones, la oferta académica para cumplir con sus créditos y terminar en tiempo y forma la carrera tampoco es la que anteriormente se tenía “dicen que no hay dinero para pagar maestros, sin embargo vemos como se lo gastan en cosas que no son prioritarias para nosotros los alumnos”.

A esto hay que añadirle que varios estudiantes entrevistados dijeron no conocer a los candidatos a ocupar el cargo de rector.

“Si tú fueras de la junta por quién votarías para Rector” se le preguntó a un grupo de jóvenes: “no lo sé respondieron dos, “lo que sí te puedo decir es que por Sara no” dijo un estudiante de química, asintiendo con la cabeza otro que no quiso decir en qué facultad estudiaba.

Es importante que quienes aspiran a dirigir la UV realicen un trabajo para que al menos los estudiantes y trabajadores conozcan sus nombres y trayectoria porque e desconocimiento que hay de ellos es real.