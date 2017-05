Vecinos de Lomas Verdes se oponen a construcción de Iglesia

Carolina Suárez.- La posible construcción de una iglesia católica en la colonia Lomas Verdes ha generado conflictos entre vecinos, integrantes del patronato del espacio religioso y funcionarios del Ayuntamiento de Xalapa.

Los vecinos se oponen a la construcción porque el terreno sólo fue prestado en el año 2003, para que se hicieran las reuniones de manera provisional, sin embargo, ahora los religiosos buscan apropiarse del área,

De acuerdo con Hilda Hernández Moctezuma, integrante de los vecinos unidos de la segunda sección de Lomas Verdes, la obra tendrá un costo de 25 millones de pesos, pues además en esa iglesia incluirán servicios funerarios y nichos para cenizas.

El uso del terreno es para estacionamiento; la dimensión es de tres mil 72 metros cuadrados en donde pretenden construir la iglesia San Francisco de Asís.

La ubicación es Circuito Loma de Abajo, Loma Bonita y Loma Bella que son las colindancias con el estacionamiento.

Durante la rueda de prensa, los vecinos inconformes indicaron que los representantes de la iglesia se avalan con firmas recaudadas desde 2003, las cuales se otorgaron para que hicieran uso de manera provisional.

A través de un documento los inconformes explican que los de la iglesia manifiestan tener la autorización número 34 emitida el 31 de enero 2017 con aprobación el 9 de mayo del año en curso.

«Emitida por el arquitecto Ramón Hernández Salas, Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xalapa» pero a pesar de ellos los vecinos que colindan con el área están en contra.

Las familias en desacuerdo también manifestaron que al ser construida la iglesia católica serían derribados 60 árboles.

Por último, la señora Hilda Hernández, también dijo que por llevar a cabo esta lucha ha sido amenazada por gente de la iglesia y señaló a Mateo Rivera Vega «él me amenazó de manera personal y me dijo que sí el día menos pensado amanece atropellado uno de mis hijos o inclusive yo que no preguntara. Este señor dice ser el presidente del patronato eclesiástico».