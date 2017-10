Vecinos del Naranjal se manifiestan en Plaza Lerdo

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Fotos: Carolina Suárez

Carolina Suárez.- Padres de familia de la escuela “Antonio Nadal Romero” y “Sor Juana Inés de la Cruz” ubicada en la colonia Naranjal, se manifestaron en Plaza Lerdo, exigen a autoridades solución ante el daño que sufrieron las instalaciones del plantel educativo después del sismos ocurrido el 19 de septiembre.

Luego de que las paredes, techo y muro de contención de dicha escuela sufriera daños por el sismo ocurrido el pasado mes de septiembre, alumnos toman clases en el patio, por lo que padres de familia piden la intervención de autoridades correspondientes debido a que cuando llueve sus hijos no pueden tomar clases y cuando lo hacen es bajo el sol.

Hasta el momento, aseguran que las autoridades les prometieron aulas móviles pero al solicitarlas, les dijeron que ellos las buscarán porque ellos desconocían en donde se encontraban ubicadas.

“Espacios educativos de la SEV, Protección Civil de la SEV, Protección Municipal, nos dijeron que no podíamos

ocupar las aulas, se nos dijo que nos iban a dar aulas móviles, es el día y la ahora en que no nos han dado nada, nuestros niños están a la interperie. Tenemos un domo pero no nos funciona porque a esta ahora del día, el sol nos da, bueno a los niños, si llueve se mojan(…) queremos una respuesta pronto, la última respuesta que se nos dio es, que nosotros busquemos las aulas. Nos es posible que no tengan conocimiento de donde están sus cosas, nos dijeron, si sabemos qué hay pero no sabemos donde” finalizaron.