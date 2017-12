VecinosAlerta #MagistradosAlerta

• Salvador Muñoz

Parece que lo consideraron político… perdón, preciso: parece que las autoridades consideraron que el programa #VecinosAlerta tenía tintes políticos. No sé desde cuándo, la incertidumbre, el miedo, la zozobra, la misma inseguridad tenga para el ciudadano común y corriente, tintes políticos. Es evidente que al participante de #VecinosAlerta lo menos que pensaba era en política, en grilla… su idea sólo se centra en algo tan simple como es sentirse seguro, brindarle seguridad a su familia, y asegurar sus bienes. Y hablo en presente porque hoy, todavía, la Mujer, mis vecinas del módulo donde vivimos, así como en otros sectores de la Xalapa, aún esperan ser afortunados y tener la suerte de llevarse el Kitt de Videovigilancia que consiste en cuatro cámaras… pero nos quedaremos con las ganas porque se suspendió el programa.

El Tribunal Electoral de Veracruz entonces decidió poner en manos del Congreso local, el caso del regidor Daniel Fernández Carrión, para que lo sancione por dos cosas:

1.- Por la promoción personalizada de su nombre e imagen en la entrega de videocámaras…

2.- Por hacer algo que ninguna otra autoridad había hecho: organizar a los vecinos, a la sociedad, para prevenir la delincuencia… por supuesto, el punto 2 es “choro” mío, desde mi percepción ciudadana…

Pero, desde mi percepción ciudadana, supongamos que los supersabios del TEV tienen razón (por eso son Magistrados), y que estuviera promoviendo su imagen Daniel… ¿se preguntaron antes de qué partido es el regidor? Se los digo: del Partido Verde Ecologista de México. A lo mejor no soy muy claro, pero si en el PRI, en el PRD o en el PAN, los cargos o candidaturas en un 70%, o menos, 85% de las veces se dan por ser hijo de, compadre de, amiguito de, y el resto, puede ser porque tengas carisma, seas popular y garantices el voto, en el PVEM son más contundentes: les vale tu posicionamiento ante la sociedad; el candidato se da por un centralazo ¡desde México! ¡y asunto acabado! Así que si se pensaba que Daniel Fernández pudiera estar abonando para alguna candidatura, realmente sería un doble suicidio:

1.- Porque nada le garantiza que el PVEM aplique su “centralazo” en él, y en una de ésas, hasta vuelvan a mandar a Lalo Robles Castellanos, quien su madre, por cierto, tiene vara alto en el partido Verde.

2.- Conociendo los últimos momios, qué oportunidad tiene cualquier candidato del Verde Ecologista de ganar, en una ciudad donde las preferencias es claro, se concentran entre Morena y el PAN en este momento.

Insisto: démosle el beneficio de la “dura” a los Magistrados del TEV y supongamos que Daniel Fernández Carreón tenía las malévolas intenciones de promover su imagen… en lo particular, a mí no me hubiera importado ello y más cuando no es una, dos o tres ocasiones, son varias donde la delincuencia ha permeado el barrio donde vivo; donde la puerta de mi casa ha sido sometida a intentos de volar cerrojos; donde los carros de vecinos han sido abiertos; donde hay robos en autos y en casas, o robo con mano armada a transeúntes; donde hemos salido a la medianoche, con patrulleros, sin ellos, a sabiendas de que los malandros se ocultan que en las sombras, en el parque, en los callejones, en los prados…

Algo me queda claro… #VecinosAlerta no es la solución a la inseguridad, tampoco a la delincuencia, es un programa de prevención que como su mismo nombre lo indica, te mantiene en alerta.

Pero bueno… de parte de los vecinos del módulo que habito en Jardines de Xalapa, damos gracias al Tribunal Electoral de Veracruz porque eliminó las “malévolas” intenciones de un regidor por dotar de equipos de vigilancia a algunos sectores de la sociedad… ahora, señores Magistrados ¿no podrían también eliminar las perversas intenciones de los ladrones que cada vez que salimos de casa nos generan incertidumbre en cada regreso al hogar?

smcainito@gmail.com