Veracruz: del “pinche poder” en manos de Herrera Beltrán al “pinche poder” bajo control de su violento némesis…

(1)

Una democracia moderna, consolidada, creíble, de avanzada, vela por el desarrollo de una sociedad y recibe de ésta elementos básicos para su existencia: los votos.

Una democracia retrasada, débil, sin credibilidad, enferma de falsedad, es un nido de ladrones que mienten y manipulan a la sociedad de la que reciben el miedo, el desdén o la complicidad.

Hagamos una analogía: pensemos en un país desarrollado –digamos Francia- cuya democracia se puede comparar con un automóvil Ferrrari que compite en la Fórmula 1.

La de México, en cambio, es una democracia con elementos del siglo XIX, algunos avances en el siglo XX pero un estancamiento a tal grado atroz que es como una camioneta modelo 1950, destartalada, cuasi desvielada que se encierra y solo se saca para ser usada cada que hay pseudo comicios como los del pasado 4 de junio.

(2)

La del 2017 en Veracruz ha sido la elección más violenta de los últimos tiempos.

Ya hemos hecho -en Claroscuros- el recuento de los muertos y desaparecidos del mes de campaña pero no fue suficiente…

El día de la elección, esto es el domingo pasado, hubo ataques a balazos contra el candidato del Movimiento Ciudadano en Soconusco y desaparecieron al candidato de MORENA en Chicontepec; lo golpearon salvajemente y apareció por la tarde, aún vivo.

En Sayula de Alemán atacaron la casa del candidato de la alianza PRI/PVEM.

Se detectó gente armada en Minatitltán; se amedrentó a una mujer en Coatzacoalcos; en Agua Dulce amenazaron al abanderado de MORENA; en San Rafael atacaron con una “cuerno de chivo” a la representante del PRI/PVEM; en Córdoba asaltaron oficinas del PANAL…

En el puerto de Veracruz hubo sendas amenazas de bombas que el ejército desactivó en dos hoteles, no sin antes desalojar a sus ocupantes…

Todo en un domingo 4 de junio destinado a la vergüenza electoral.

¿Elecciones? ¿Competencia democrática por el poder político?

No. Estos son actos de barbarie solapados o promovidos por instancias del gobierno o por grupos delictivos cómplices.

A todo esto Miguel Angel Yunes Linares, gobernador panista/perredista insistió que se trataba de rumores, como en días pasados negó la existencia de focos rojos en los comicios veracruzanos.

Si nuestra democracia en pañales equivale a una camioneta modelo 1950 y casi desvielada, nuestra actitud ciudadana y oficial se encuentran instaladas en la Pre-Revolución de 1910.

El abstencionismo lo termina de demostrar.

Defendemos en redes sociales lo que no somos capaces de disputar con un voto.

Nuestros jóvenes representan el sector mayoritariamente indiferente al proceso.

La vida de un buen número de ellos transcurre muy lejos del ámbito político y demasiado cerca del “wasap”.

No salieron a votar.

Ciertamente, como ya lo hemos dicho, se sembró el miedo pero hoy tenemos como resultado que el terreno resultó fértil y apenas poco más de la mitad de electores definimos nuestro futuro.

La del Estado de México fue una elección de Estado.

Descaradamente de Estado con un amplio sector de la prensa de la capital del país al servicio del gobierno federal.

¿Columnistas? ¿Analistas?

En la inmensa mayoría de los periódicos y medios audiovisuales “nacionales” me topo con plumas y voces evidentemente vendidas…

Tema que requiere análisis aparte porque se trata de un fenómeno histórico del que la llamada provincia no se salva y los países desarrollados tampoco.

El sistema partidista mexicano está rebasado…

El modelo político/democrático también…

Urge una elección a dos vueltas…

Urge acabar con los diputados de representación proporcional…

Urge el fortalecimiento en la participación de la sociedad civil durante las contiendas electorales y por tanto en la toma de decisiones legales acerca de nuestro destino como país…

Urge amarrar las manos a un poder ejecutivo todopoderoso y hacer actuar, con honestidad e independencia, a los poderes legislativo y judicial cómplices y cínicos al servicio del Presidente en turno…

(3)

Presos, los ex gobernadores veracruzanos Javier Duarte de Ochoa y Flavino Ríos Alvarado no pudieron votar. La ley y las rejas se los impiden.

Fidel Herrera Beltrán, libre pero con cuentas pendientes ante la justicia, tampoco sufragó.

La realidad lamentable es que en Veracruz pasamos del “pinche poder” en manos del inefable Tío Fide al “pinche poder” en manos de su némesis violento: Miguel Angel Yunes Linares.