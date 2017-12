Veracruz entre los estados que desviaron recursos al PRI

Redacción.- Los desvíos de recursos de más de 250 millones que se hicieron al PRI y que presuntamente fueron avalados en 2016 por la Secretaría de Hacienda, también involucran a los estados de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Sinaloa y Durango.

En la audiencia de vinculación a proceso de Alejandro Gutiérrez ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el Ministerio Público leyó una declaración de Ricardo Yáñez, ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte en la Administración del ex Gobernador César Duarte.

Según Yáñez, éste le comentó a Alejandro Gutiérez Jr., que la única manera de aminorar el problema de los desvíos, era devolver los 250 millones de pesos.

A continuación fragmentos de que leyó un agente del Ministerio Público durante la audiencia.

“En ese momento, Alejandro Gutiérrez Jr., quien llegó al lugar (en la Ciudad de México) le preguntó, le refirió que las empresas que le habían proporcionado eran serias, a lo que el declarante (Yáñez) le preguntó que si eran capaces de soportar esos recursos y desviar el dinero”,

“A lo que Alejandro Gutiérrez padre le refirió que esas empresas las habían conseguido ellos y que por eso sabían que las empresas eran sólidas”, continuó leyendo el agente.

“Que las empresas estaban blindadas por el SAT y, en caso de una auditoría, no habría problema”.

De hecho, le comentó que había fotografías de domicilios de casas particulares.

“La respuesta fue que no se podía devolver el dinero, que lo habían operado en campañas de otros estados y que no se preocupara”, continuó el agente.

“Ellos tenían la seguridad de que las empresas estaban bien protegidas porque eso mismo que se había hecho en Chihuahua se había hecho en otros estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa y Durango”, agregó.

Cabe recordar que ex Secretario de Hacienda de Chihuahua Jaime Herrera Corral, en el Gobierno del César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de recursos públicos a campañas electorales del PRI el año pasado.

Fuente: Reforma.