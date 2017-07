Veracruz, más que Duarte

• Salvador Muñoz

Han de disculpar el tema, pero en lo particular, me preocupa sobremanera que amigos de cualquier punto del sistema solar, cuando citan Veracruz, su campo semántico arroje en primera instancia a Javier Duarte de Ochoa y todo lo que ello implica: corrupción, empresas fantasma, cáncer, desvío de recursos, y un largo etcétera.

Y pensar que hace algunos años cada vez que se citaba a Veracruz, los nostálgicos evocaban a Agustín Lara; los calenturientos, a Salma Hayek; los políticos, a Ana de la Reguera con su ex novio; y alguna que otra dama, no dejaba de evocar a Eduardo Santamarina; los chavos, soñaban con Irán Castillo (y el malvado de Yunes Linares nos da a Irán Suárez Villa); las dolidas quizás a Paquita la del Barrio, y los bullangueros, a la güera Yuri…

No recuerdo quien tuvo el tino de enviarme ese video de Natalia Lafourcade donde interpreta una canción llamada “Mi Tierra Veracruzana”… Edgar Ávila Pérez, el corresponsal de “El Universal”, me dio el gusto de conocer no sólo la “Guanábana y Piña” (que con sus versos y música, nos lleva a un recorrido por todo el estado), sino también a su autor, Enrique D’Flon Kuhn… dos artistas contemporáneos que bien pueden hablar por Veracruz a través de su música…

II

Por cierto, me viene a la memoria otro veracruzano que un día quiso proyectar a Xalapa y acabó odiándola… bueno, realmente a la ciudad, no… más bien a un xalapeño. Se la cuento como me la contaron:

Resulta que hace más de un año, el famoso actor nativo de Carrizal, Carlos Bonavides, tocó las puertas del área de Turismo municipal, donde fue recibido por su entonces titular, Williams Velasco. Como la mayoría de los veracruzanos, es más fácil identificar a este actor por el personaje que interpretó al lado de Laura León: “Huicho Domínguez”.

Este histrión llegó literalmente a buscar trabajo no sé si como la imagen de Xalapa, promotor de Xalapa o sabrá Dios qué, pero de que buscaba trabajo, ¡buscaba!

Williams Velasco le dijo que no estaba en sus manos eso, pero al mismo tiempo, no olvidaba que Bonavides era una figura pública, y por ello le comentó al alcalde Américo Zúñiga que el actor estaba con él y si gustaba recibirlo, a lo que el edil aceptó y pidió que lo llevaran a su oficina.

Imaginen el camino de Williams Velasco al lado de “Huicho Domínguez” por las céntricas calles de Xalapa… si el GPS no me falla; de la calle Miguel Palacios al centro. Selfies, saludos, fotos… hasta llegar a Palacio Municipal.

El caso fue que lo que iba a ser un saludo, culminó en que Carlos Bonavides ya le había vendido un “Reality Show” al alcalde donde traería a Xalapa a famosos del espectáculo para que conocieran “Nuestra Capital”… por supuesto, pidiendo “un adelanto” para iniciar el trabajo.

Williams Velasco se percató de que las circunstancias no estaban para que el actor intérprete de un archimillonario fuera la imagen de Xalapa, y se lo planteó al alcalde quien entendió el escenario ¡y va p’atrás! Por supuesto, el malo para la película fue Williams Velasco… por eso “Huicho Domínguez” odia a un xalapeño.

III

Por cierto, Williams Velasco ayer hizo el anuncio de una empresa turística para Xalapa y la región con el lanzamiento del Velero de Cortés y la Ruta de las Aguas de Cortés, con lo que México Punto Travel se suma a la celebración de los 500 años del arribo de Hernán Cortés a nuevas tierras, este 2019. Hay que destacar que este joven empresario cuenta con el apoyo de un xalapeño que tanto invierte en el asunto de los negocios en Xalapa, como en la cultura: Manolo Fernández. Por ello, será uno de los principales impulsores del proyecto La Ruta de las Haciendas de Xalapa y la Región, donde turistas regionales, nacionales e internacionales tendrán oportunidad de conocer la historia y vivir actividades relacionadas con el café dentro de ocho centenarias haciendas de esta la capital, Coatepec, Xico, Emiliano Zapata y Perote.

Por cierto, en una de estas haciendas, si no mal se recuerda, la del Trianón, estuvo hospedado hace mucho, allá por 1959, uno de los tres Pablos que el Universo tuvo a bien darnos y quitarnos, pero dejarnos su obra y recuerdo: Pablo Casals… los otros dos son Pablo Neruda y Pablo Picasso.

La Orquesta Sinfónica de Xalapa ha sido sede de importantes acontecimientos en la vida artística de nuestro país, entre los que destaca el Festival y Concurso Internacional de Violonchelo Pablo Casals (1959), que reunió a músicos de la talla del propio Casals, Heitor Villa-Lobos, André Navarra, Zara Nelsova y Mstislav Rostropovich, entre muchos otros.

Pablo tuvo el gusto de descansar en la Hacienda El Trianón, donde no sólo disfrutó de su aromático, sino también de su proceso. Allí, en esa Hacienda, dejó un texto que dice:

“Lo que acabo de ver, me hace pensar en todos los procedimientos por los cuales yo he tenido que pasar para poder interpretar una suite de Bach o una sonata de Bethoven”.

Xalapa y su región tienen tanto que dar al igual que Veracruz… me resisto a creer que Duarte sea un sinónimo de mi tierra.

smcainito@gmail.com