Veracruz y su 4 de junio: PAN/PRD Vs MORENA; PRI casi desahuciado…

(1)

A 14 días de que se lleven a cabo las elecciones de alcaldes en Veracruz y de gobernadores en Coahuila, Nayarit y Estado de México sólo hay un dato confirmado: la mayoría serán comicios con final de fotografía y podrían acabar en tribunales.

Veamos el caso veracruzano.

De 212 municipios en disputa hay una marca política, la del PRI, que vive el peor momento de su historia.

Hay una sensación de coraje, frustración, dolor, odio contra dicho partido en la mayor parte del territorio jarocho.

Hay hartazgo en torno a la clase política en general pero Javier Duarte de Ochoa, Karime Macías de Duarte, Fidel Herrera Beltrán y sus alumnos -hoy convertidos en diputados locales y federales amparados por el fuero o en ex funcionarios impunes- le hicieron un daño irreparable a Veracruz y la población siente que los votos son una forma de hacerse justicia.

Existen cálculos de que el PRI no obtendría el triunfo ni en el 25 % de los 212 municipios en juego.

La población total de Veracruz asciende a 8 millones 112 mil 505 ciudadanos.

De éstos, 3 millones 375 mil 197 personas habitan en sólo 17 municipios.

Es decir, más de una tercera parte del juego electoral veracruzano se disputará en poco menos del 15 % de sus 212 municipios.

Los 17 municipios en cuestión tienen algo en común: cuentan con más de 100 mil habitantes.

Cuatro de ellos rebasan los 200 mil habitantes: Veracruz con más de 600 mil, Xalapa con más de 400 mil, Coatzacoalcos con más de 300 mil y Poza Rica con poco más de 200 mil.

Córdoba, Minatitlán, Papantla, San Andrés Tuxtla y Tuxpan rebasan los 150 mil vecinos.

Cosoleacaque, Martínez de la Torre, Orizaba, Pánuco, Tantoyuca, Alamo, Tierra Blanca y Boca del Río rebasan los 100 mil y en el caso boqueño queda muy cerca de los 150 mil habitantes.

En Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan, Córdoba, Orizaba, Minatitlán, Boca del Río, Poza Rica, se produce la mayor parte de la riqueza de Veracruz.

Somos uno de los estados que más aporta a la riqueza petrolera del país.

En contraste, pertenecemos a la liga de la pobreza en la lista de las entidades con menores ingresos per cápita.

En fin, el PRI está en riesgo de quedarse con muy pocos municipios de los más representativos en lo que toca a la demografía y ventajas económicas veracruzanas.

Esto sería catastrófico para el partido tricolor de cara a los comicios del 2018 cuando habrá relevo de gobernador y diputados locales pues llegará con escasa competitividad.

Descrito el mismo escenario desde otra perspectiva: más del 75 % de los municipios de Veracruz, incluyendo los más relevantes en su demografía y economía, son disputados por dos fuerzas partidistas: MORENA y la alianza PAN/PRD.

(2)

Xalapa, la capital de la entidad se disputa entre MORENA y PAN/PRD, lo mismo que la histórica ciudad y puerto de Veracruz.

Boca del Río, el municipio de mayor impacto turístico en la entidad y conurbado con Veracruz podría quedar sin problemas en manos del PAN/PRD.

Coatzacoalcos, la tercera reserva demográfica, el principal corredor petroquímico y la segunda/tercera economía de la entidad se juega a tercios: PAN/PRD, PRI y MORENA.

De los principales municipios veracruzanos Coatzacoalcos es el primero donde el PRI aparece como co-protagonista.

Hay diversas versiones sobre su escenario, todas pendientes de comprobar.

En una MORENA está al frente con PRI y PAN/PRD disputando el segundo lugar.

En otra el PAN/PRD encabeza las preferencias con MORENA en segundo lugar y el PRI en tercero.

Una más coloca a PAN/PRD y MORENA disputando el primer lugar y el PRI muy cerca de ambos.

Veremos.

(3)

En Minatitlán, donde se encuentra una de las seis refinerías del país y de donde surge el combustible que es robado por huachicoleros en el triángulo dorado de Puebla, está claro que la disputa será entre PAN/PRD y MORENA.

Cosoleacaque, municipio conurbado quedaría en manos del PRI, lo mismo que San Juan Evangelista, zona rural, agropecuaria, donde un brillante trabajo en materia de salud y desarrollo socio-económico permitirá el pase de estafeta de padre a hijo.

Acayucan, otra demarcación agropecuaria e importante por su nodo carretero que la convierte en la llave del sureste, está entre el PAN/PRD, MORENA y un candidato independiente.

La presencia de este candidato independiente le restaría votos a MORENA y abriría brecha al candidato del PAN/PRD, un ex diputado federal y ex miembro de las dirigencias nacional y estatal del PRD con experiencia amplia en el sector público.

El PRI se podría quedar con municipios pequeños de la sierra de Soteapan gobernados por su ala golpeadora: Antorcha Campesina.

Córdoba y Orizaba, municipios protagonistas de la vida política y económica veracruzana se disputarían entre MORENA y el PAN/PRD en la zona centro.

En ambos lugares el PAN tiene presencia histórica lo mismo que el PRI sólo que a este último partido, como ya dijimos, le brotan miasmas.

De córdoba –justamente- se declaró nativo Javier Duarte de Ochoa, el preso de Guatemala que hoy juega a la locura.

También, Duarte fue diputado federal en representación de Córdoba por instrucciones de Fidel Herrera.

Los priístas de esa zona juegan, sí, pero a las escondidas.

Poza Rica y Tuxpan, brazos fuertes en el norte se disputan entre el PAN/PRD y MORENA.

En la huasteca veracruzana el PAN/PRD es fuerte, el PRI tiene algo de presencia y MORENA podría dar sorpresas.

El resto de municipios, la mayor parte pequeños o medianos, serán para PAN/PRD o MORENA y en menor número para el PRI, según se prevé.

Las Choapas, de donde es nativa Eva Cadena Sandoval (a) “LadyBolsita”, será gobernado por alguien del PAN/PRD o de algún otro de los más de siete partidos que participan en los comicios de Veracruz.

Resulta claro que ahí MORENA ha quedado expulsado tras el escándalo nacional de la cuasi presa ex diputada local choapense.

Lugares con no más de 50 mil habitantes como Oluta, Soconusco, Texistepec, tienen duelos cerrados entre el PAN/PRD, el PES, el Partido Nueva Alianza, MORENA, PRI, Movimiento Ciudadano, etcétera.

(4)

Hay y habrá debates hasta el 27 de mayo.

Este ejercicio, sin embargo, no ha significado mayor cosa básicamente por lo acartonado de su formato.

(5)

En suelo veracruzano Miguel Angel Yunes Linares, gobernador actual y Andrés López Obrador, dirigente nacional de MORENA, se pelean como chamacos cada que el PEJE aparece por estos lares.

El tabasqueño está listo para el 2018 y Veracruz le resulta clave electoralmente hablando.

Al PAN le sirve también la plaza jarocha.

Yunes es ficha local aunque no falta el lambiscón bien pagado que le ve tamaños para disputar la candidatura presidencial panista.

En realidad Yunes Linares quiere que su hijo Miguel Angel Yunes Márquez lo releve en la gubernatura el próximo año y trabaja en ese sentido.

He ahí algunos de los elementos aledaños a la disputa por las 212 alcaldías veracruzanas a realizarse el próximo 4 de junio.