Winckler y Ramírez Nieto protagonizan pelea en entrevista

Redacción.- Después de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados pospuso la discusión de la solicitud de desafuero interpuesto por la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el diputado Tarek Abdalá Saad, Jorge Winckler Ortiz, fiscal del estado, Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la sección y Juan Pablo Piña, secretario de la misma, sostuvieron una discusión, en el programa de Luis Cárdenas en Noticias MVS.

El Fiscal afirmó que Ramírez Nieto es un cómplice de Tarek además de un corrupto, puesto que sabía que al amparo promovido por el ex tesorero duartista fue desechado y recalcó que “usted no es juez, usted no tiene que analizar ninguna conducta, usted tiene que defender simplemente si se cumple con los requisitos que establece la ley para poder quitar el fuero a un funcionario público y san se acabó. No hacerlo, implica que usted es cómplice, que usted es un corrupto y está incumpliendo con un deber legal”.

Ante el señalamiento, Ramírez Nieto exigió respeto a Jorge Winckler y le acusó de no conducirse de acuerdo a los términos que le demandan las leyes y la sociedad, toda vez que no conforme con ocultar información, se encuentra inmovilizado para proceder penalmente por el amparo 1092/2016 que el Juez Quinto de Distrito le otorgó al ex funcionario de Javier Duarte de Ochoa, Abdalá Saad.

“No quiera confundir a la opinión pública, usted no puede desacatar una determinación de un juez federal, determinación, suspensión que nos vincula directamente a nosotros como cámara de Diputados porque los efectos del fuero es para, precisamente, para quitar el obstáculo que tiene la Fiscalía”, recalcó Ramírez Nieto.

Y agregó: “rechazo tajantemente los términos imprudentes que está utilizando el Fiscal al manejar complicidad política de mi parte, de ninguna manera. Hay una ineficiencia jurídica de su parte que no supo hacer la chamba. Esa suspensión definitiva que lo imposibilita a usted para ejercitar acción penal, nos vincula directamente a nosotros como Sección Instructora por que, el efecto del desafuero, es precisamente para que se quite ese obstáculo que constituye el fuero”.

El Presidente de la Sección Instructora afirmó que a pesar de que Winckler Ortiz tenía conocimiento de que Tarek estaba amparado desde diciembre de 2016, solicitó el desafuero.

Al respecto, el Fiscal de Veracruz señaló que Abdalá Saad conoce perfectamente de lo que se le acusa a pesar de que presentó un amparo que decía lo contrario, además, de que pide que sea la Procuraduría General de la República (PGR) quien lo investigue y no la Fiscalía de Veracruz, sin embargo, dicha situación no impiden a la Cámara de Diputados retirarle el fuero constitucional.

Por su parte, el diputado federal y secretario de la Sección Instructora, Juan Pablo Piña, criticó que ni siquiera se haya emitido un dictamen para que pudiera ser analizado y votado, tanto por ellos como por la Cámara de Diputados, y le pidió a Ramírez Nieto emitirlo hoy viernes, toda vez que es el último día para poder presentarlo.

Indicó que si él personalmente tiene argumentos para que no se le desafuere, que los presente en el dictamen pero que lo emita para que pueda ser discutido, ya que el no hacerlo, lo hace responsables, toda vez que la ley estipula que el plazo es de solo 60 días.

Ante la petición, Ricardo se excusó diciendo “la ley establece que se tiene un plazo de 60 días para emitir un dictamen, pero no es menos cierto que ese propio párrafo, a renglón seguido dice: pudiéndose ampliar este término a criterio de la Sección Instructora. Es viable que se le gire oficio al Fiscal y nos diga con verdad si está en condiciones de ejercitar la acción penal y también esperar a que el juez federal informe cual es el resultado final del amparo”.

Ante el cuestionamiento de por qué no emitir un dictamen y dejar que sea la Cámara de Diputados quien lo discuta y lo someta a votación Ricardo señaló que desde este jueves quedó clara la posición de respeto estricto a las disposiciones legales y añadió que lo único que ellos están haciendo es observar esas disposiciones en un aspecto jurídico.

El diputado federal y secretario de la Sección Instructora, Juan Pablo Piña, remató diciendo que es por eso que el PAN ha presentado una iniciativa para que a partir de 2018 ningún funcionario del país goce de fuero, toda vez que permite abusar y obstaculizar a la justicia.

Fuente: MVS.