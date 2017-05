“Winckler y su patrón cada día más “Maduros”.”

• Héctor Yunes Landa

El debate no es si algunos diputados locales o federales, de todos los partidos, merecen tal calificativo; por desgracia, para México y para Veracruz, hay legisladores sobre quienes pesan severos señalamientos de corrupcion. De ahí la importancia y urgencia de consolidar nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Por cierto, Veracruz, es una de las cuatro entidades del país más rezagadas en la conformación de su Sistema Local Anticorrupción.

El tema de fondo es que un funcionario que debe esmerarse en procurar justicia y hacer expeditos los procesos para ello, así como dar respuestas eficientes a las demandas de los grupos, personas e instituciones que demandan su atención, esté siendo usado como “guarura mediático” ante la tan evidente falta de resultados de un gobierno estatal que pretende recuperar el apoyo social mediante “pan y circo” y profiriendo ofensas en contra de un Poder al que debe absoluto respeto.

Quienes saben de su actuar, no dudan que detrás de esto está el jefe de Winckler y por eso debe responder a tales agravios. Fiel a su santo, como siempre, no busca colaboración entre Poderes, sino la sumisión del Legislativo y el Judicial frente al Ejecutivo. Por lo anterior a las nadie extraño los alardes del Gobernador “del cambio” de haber operado el nombramiento del titular del Tribunal Superior de Justicia y haber amenazado y chantajeado a varios diputados veracruzanos, para que éstos se sometan a sus dictados y a su voluntad despótica y autoritaria. “El Estado soy Yo” parece ser su lógica monárquica y quien no se someta ante él pagará las consecuencias.

El delicado asunto de la lucha anticorrupción, también se ha manejado así, de manera selectiva. Enseñando el garrote y la zanahoria a muchos ex funcionarios, para que, traicionando a quienes los encumbraron, se sumen a su estrategia para someter a Veracruz durante 8 años.

De ahí la percepción de que varios de ellos pueden andar hoy en día sin preocupaciones, disfrutando de su riqueza, incluso manteniendo privilegios al interior de la administración estatal actual. Hay algunos nombres que ya ni siquiera se mencionan, porque han logrado acuerdo$ importante$ mediante el “vómito negro”. Eso es perversidad y cinismo de alta escuela, de delincuentes de cuello blanco.

Afortunadamente, la Vox Populi en todo Veracruz está al tanto y “Radio Bemba”, está difundiendo esta atrocidad en contra de nuestro estado.

Literal y coincidentemente “salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor”. Por eso digo desde inicio, que el gobernador y su fiscal están cada vez más “Maduros”, porque con cada torpeza que siguen cometiendo se aproximan más al dictador venezolano, y que cada día que pasa están, por su condición de más “Maduros”, más próximos a caer, uno cuando ya no sea útil a su jefe y el otro, dentro de un año, cuando los veracruzanos le cobren todos los agravios y dislates cometidos.

Los diputados debieran exigir a Winckler que el perdón mediático, que un día después de agraviarlos les pidió, se los pida hincado, de la misma forma en que estila tomarle fotos a su patrón.

