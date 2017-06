Xalapa: y sin embargo, se mueve

• Rafael Pérez Cárdenas

Algo muy bueno tendrá la ciudad –y el estado en general- que a pesar de sus problemas de inseguridad, de los escándalos políticos, del deterioro económico y la crisis social, seguimos albergando no sólo a miles de turistas, sino que resulta un punto de referencia para profesionistas de las más diversas ramas. Xalapa es un destino muy importante de congresos, encuentros nacionales y conferencias de todo tipo

Este fin de semana Xalapa fue sede de dos eventos muy importantes: el II Congreso de Pediatría Ángeles Xalapa, y el primer Congreso Nacional de Ortodoncia. Sin ser especialista en el tema, supongo que escoger a esta capital supone que aquí están de los mejores especialistas en cada rama y que la infraestructura médica y hospitalaria permite que lo que en esos foros se discute, se comparta con médicos y especialistas de todo el país.

Tuve la fortuna de estar presente casi todo el Congreso de Pediatría. Es realmente reconfortante escuchar cosas –a pesar de la crudeza con que se presentan los casos clínicos- sobre las que uno no tenía ni la más peregrina idea, sobre todo si se es padre de dos pequeñas hijas.

Desde el jueves, la comunidad pediátrica de Xalapa dio la bienvenida a colegas de todo el país. Cerca de 300 profesionales de la salud en la especialidad de pediatría analizaron durante tres días la actualidad en las más diversas áreas de la atención médica de los pequeños pacientes. Esto fue posible gracias al Hospital Ángeles y a los doctores Pastor Escárcega Fujigaki, Jefe de Pediatría y cirugía pediátrica, Maydelí Rosado Martínez, Jefa de Neonatología de ese nosocomio; y del doctor Luis Antonio Díaz Vega, entre algunos otros.

No es un tema de publicidad, pero resulta que en Xalapa tuvimos a lo mejor de la pediatría del país. Y trato de hacer un resumen imposible ante la calidad, cantidad e importancia de la información que ahí se expuso.

El infectólogo Uri Torruco García explicó como el cambio climático ha impacto en la presencia de enfermedades como el dengue en regiones cada vez más templadas. La doctora Sandra Kira Niño habló de cómo los organismos vivos –vectores- transmiten enfermedades, como es el caso de los insectos hematófagos transmisores del dengue, la chikungunya o el sika. Y miren que Veracruz sabe de eso.

Asistieron estupendos pediatras de todo el país. Por ejemplo, con una muy reconocida trayectoria en el tratamiento del cáncer infantil, la doctora María de Lourdes Vega Vega, directora del Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), abordó el tema sobre los tumores óseos.

El doctor Juan Carlos Duarte Valencia puso énfasis en la ausencia de atención médica que tienen los adolescentes; “son los niños sin pediatra”, consideró, poniendo como ejemplo las ocasiones en que se presentan sarcomas. El abordaje de masa en extremidades resulta un reto para el pediatra, sobre todo ante la presencia de tumores musculo esqueléticos.

El cirujano pediatra José Antonio Gutiérrez Ureña, de Guadalajara, nos explicó sobre el diagnóstico y tratamiento de las malformaciones linfáticas. Un diagnóstico adecuado en las primeras semanas de vida cambiará el futuro de los pequeños hasta su edad adulta. Y consideró las ventajas del uso de lo doxiciclina en el tratamiento de esta enfermedad.

Y entre los especialistas locales, dos de los más destacados. Uno de los organizadores del evento, el doctor Luis Antonio Díaz Vega se refirió a los aspectos más relevantes de la constipación infantil, un problema frecuente en la consulta pediátrica y que constituye aproximadamente un 25% de la consulta al gastroenterólogo infantil. A él lo tenemos a nuestro alcance en Xalapa.

Por su parte, el doctor José de Jesús Loeza Oliva, Presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, explicó como en los casos de histiocitosis –a la que se refirió como la enfermedad oculta- el 90 por ciento de los casos puede lograrse un resultado positivo a partir de tratamiento y quimioterapia.

En el caso del Congreso Nacional de Ortodoncia –al que me hubiera gustado asistir-, aquí estuvieron el doctor Javier Mendoza Valdés, Presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia; el doctor Carlos Carmona Zetina, ex presidente de la misma academia; y el orthohacker Mario Valdés Torres. ¿Pero qué tiene de importancia estos temas? Contesto con otra pregunta: ¿saben cuántos niños y adolescentes en Xalapa y en el país son pacientes de estos tratamientos?

Claro, todo esto el gobierno no lo sabe porque no le interesa. No hubo ninguna autoridad de medio pelo –ni del estado, el Ayuntamiento o la Universidad Veracruzana- en ninguno de los dos eventos, porque creen que eso no luce, que no tiene renta política, cuando en realidad se trata de personas que salvan vidas todos los días, que mejoran la salud, que desarrollan ciencia y que tienen una gran influencia en la población. Todos ellos son celebridades en su ámbito profesional.

¿Es normal que tampoco se reflejara en los medios de comunicación, tan absortos en el escándalo cotidiano? Este fin de semana nos enteramos de la supuesta golpiza a la esposa de Rogelio Franco o del debut de Vicente Benítez como panista, pero nada supimos de las razones por las que los niños enferman de cáncer y otros padecimientos, de qué expectativas de vida tienen y qué están haciendo la ciencia y los doctores más destacados de México por prevenirlo.

Afortunadamente, gracias a estos profesionistas, quienes también tienen que enfrentar todos los días la ineficacia burocrática del estado, es que Xalapa se mueve.

Haiga sido como haiga sido. Si Rogelio Franco golpeó a su esposa –en el pasado o recientemente-, o alguien tuvo la ocurrencia de hackear su cuenta y difundir esta información, no deja de ser deleznable. No imagino a los familiares, a sus hijos, viendo esas escenas de violencia familiar y siendo el tema de miles de personas. Algo grave está pasando. Pues resulta que Vicente Benítez no es panista. Es sólo uno de los 12 legisladores que no se atrevieron a desairar al gobernador en su convocatoria “para analizar la situación financiera del estado”. En todo caso, qué curioso que el góber convoque a revisar cuentas precisamente a quien acusa de robarse el dinero. Así el gobierno del cambio…