Y si va Nahle por el Senado…

• Salvador Muñoz

Se habla mucho de las candidatas veracruzanas a la Senaduría para este 2018, encasillando hasta el momento a tres damas: Anilú Ingram y Elizabeth Morales, por parte del PRI, así como por parte del PAN, a Indira Rosales San Román, aunque ahora ya empiezan a encartar a Yazmín de los Ángeles Copete Zapot por parte del PRD. Como esto es un asunto de representación popular, es decir, si acaso estas damas compitieran, fuera por la candidatura o en un momento dado, por la senaduría, permítanme decirles que en lo particular, no es de mi agrado Copete Zapot.

Conste, insisto, no estoy tomando en cuenta su trabajo partidista y mucho menos su labor como diputada plurinominal… repito, esto es meramente de carácter “popular” como lo son todas nuestras elecciones… vamos, me es “anti-popular” como para ella lo puede ser tanto mi trabajo como mi opinión, y no por ello nos vamos a disgustar… ni ella ni yo somos monedita de oro.

II

Pero, bueno, hasta el momento, sólo se ha hablado de dos partidos o dos alianzas, PRI-PVEM y PAN-PRD. En este mismo espacio incluso hemos comentado la posibilidad de que la otra fórmula que pudiera acompañar a Anilú o Elizabeth (¿no podrían ir juntas, una como suplente?), es Javier Herrera Borunda, entendiendo que ésa sería la condición para que se pudiera consolidar la alianza entre el tri y el verde.

En el caso del PAN-PRD, desde hace siete u ocho meses, se habla de que Julen Rementería sería otra opción para el Senado y que su estadía en la SIOP sólo era para esperar el momento y buscar un escaño en la cámara alta.

Hasta este momento no nos habíamos ocupado de Morena hasta que apareció el nombre de Rocío Nahle, quien en lo particular, le ocurre conmigo lo mismo que con Copete Zapot… dijera Kiko (y no me refiero a Chiquinando): “¡No me simpatiza!”

El affaire Eva me dejó desencantado de esta dama por la forma tan endeble de debatir los señalamientos que le hizo Eva Cadena Sandoval, valiéndose de la tribuna que le confiere el ser diputada federal: Acusó a Erick Lagos y a la hermana de Jorge Winckler de estar involucrados en el caso de los videos de Cadena Sandoval y nunca aportó pruebas, en una “falacia de autoridad” basada nada más en su palabra, la que por supuesto, muchos la tragaron bajo esa simple idea: “lo dijo Nahle”.

III

Aunque realmente el hecho de que Rocío Nahle quepa en las posibilidades de ser una de las candidatas al escaño por parte de Morena creo que no debería de preocuparme tanto, y no porque se crea que la vea como una mala candidata, al contrario… el hecho de que no simpatice con su personalidad no le hace mella por ningún momento a la potencial simpatía que pudiera despertar en el electorado, por lo que más bien la veo como una seria competidora para dar una fuerte batalla a las otras damas, si es que sus partidos así lo deciden…

Lo que sí me preocupa con la supuesta candidatura de Rocío Nahle sería la otra candidatura, y no precisamente la de la fórmula por el Senado, sino por la otra, la de la Gubernatura…

IV

Bueno, es que hasta el momento, se araña la posibilidad de que Morena pudiera ir en alianza con partidos de izquierda, entre ellos, el de Movimiento Ciudadano, lo que abre la posibilidad de que el candidato a la gubernatura fuera un experimentado Dante Delgado Rannauro, lo que creo, no desagradaría ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro, ni a un lado, ni a otro. ¡Vamos! Imaginen nada más el panorama: dos Yunes contra un Dante…

El asunto me desagrada cuando igual existe el riesgo de que Morena se monte en su macho y al final decida que va solo y su alma en este 2018, lo que abre la puerta para que si Rocío es candidata al Senado, entonces Cuitláhuac insista en ser el candidato a Gobernador, bajo un esquema sencillo: ya tiene el camino recorrido, ya sabe lo que es una elección a la gubernatura, y sobre todo, ya tiene su nombre posicionado… lo que nos dejaría a los veracruzanos, al menos de manera inmediata y a ojo de buen cubero, en elegir entre un Miguel Ángel Yunes Márquez, un Pepe Yunes Zorrilla o un Cuitláhuac García, en un esquema aún más simple frente a una boleta pensando: ¿Quién es el menos malo?

No se preocupe… aún falta para que se den las decisiones y ruegue en una de ésas que este escrito no deje de ser una simple calentura pre-electoral.

smcainito@gmail.com