Yunes, corrupción e ineficiencia: Morales Lechuga

Redacción.- El Universal publica la columna del veracruzano Ignacio Morales Lechuga, quien opina sobre la actual administración yunista.

A continuación la columna:

Ahora que empiezan las pre campañas, ya comenzamos a escuchar los reclamos y críticas hacia los virtuales candidatos presidenciales. Es la época en que nos enteramos de muchas cosas que se esconden por otros motivos.

Al candidato Meade le han reprochado tanto los líderes del PAN, como de MORENA y hasta los independientes como Margarita Zavala, su incongruencia a presentarse como hombre honesto y hacerse de la vista gorda al permitir actos de corrupción por todos conocidos. Tienen mucha razón, pero me gustaría que lo mismo que le están pidiendo a él, estén dispuestos a hacerlo.

Veracruz mi Estado, ha sido un ejemplo claro de incongruencia de todos y cada uno de ellos. El PRI protegió hasta el final a Duarte y después el gobierno se dejó chantajear por el gobernador actual a fin de obtener recursos a cambio de guardar silencio sobre ciertos videos.

López Obrador no se queda atrás, su alianza con Duarte donde fue acusado de recibir grandes sumas de dinero, fue muy redituable para MORENA y para su Diputada Eva Cadena, filmada infraganti recibiendo una fuerte suma de dinero, fue otra muestra más de que no es tan honesto como parece, pero sí es más listo, porque embarra a sus subalternos sin que él se manche, ya que en el fondo no tiene seguidores, solo empleados a los que exige disciplina total.

Pero ese cuento ya nadie se lo cree, a eso habría que sumarle el desempeño de sus delegados de Tláhuac y de Xochimilco. El primero vinculado al narco y el segundo corrido a pedradas después del sismo.

Lo que llama la atención es el PAN por sus frecuentes llamadas a principios y a la verdad, pues como todos sabemos, en 2015 postularon a Miguel Ángel Yunes como gobernador, no obstante que se ha demostrado por el cúmulo de denuncias que se han presentado en su contra, indicios y evidencias que es tan corrupto como Javier Duarte y además ineficiente. La congruencia hasta ahora no ha sido la nota característica del panismo reciente.

El gobernador actual de Veracruz ha sido acusado penalmente de múltiples actos de corrupción, de manera especial cuando estuvo al frente del ISSSTE, por denuncia presentada en su contra por la Maestra Elba Esther Gordillo, quién lo acusó de haberse apoderado ilícitamente de más de 3 mil millones de pesos.

En su momento, Manuel Espino, ex dirigente nacional del PAN, presentó otra denuncia en contra del gobernador por la riqueza que disfruta en Nueva York, sin que haya merecido hasta la fecha investigación alguna por parte de la Secretaria de la Función Pública ni de la Procuraduría General de la República que se le atribuye obtuvo durante sus años de servidor público federal.

Ante todas estas evidencias parece ser que el PAN nunca se enteró y lo postuló.

Si los panistas hicieran honor a sus fundadores y respetaran los principios de su partido, no hubieran apoyado jamás a Yunes Linares, pero supongo que los intereses son más importantes que la congruencia y sus principios.

De MORENA no me llama la atención, pues más que un partido es el instrumento de un hombre adicto al poder que era candidato antes de fundar su partido.

En Veracruz después de un año de gobierno, las cuentas reales que ha rendido se resumen en nulo avance en infraestructura y solo 7 mil empleos en un estado que necesita más de 70 mil al año. Los homicidios dolosos ascienden a más de 1,500, los secuestros a más de 160, las violaciones a más de 210 y más de 8 mil denuncias de robo con violencia. Las desapariciones continúan sin control. La deuda pública veracruzana ha aumentado por una renegociación de más de 10 mil millones de pesos para llegar a la cifra de 87 mil millones de pesos.

El crecimiento del país está por encima del 2% anual mientras que en Veracruz no llega al 1%. El índice de pobreza es mayor a la media nacional, pues se estima en 58% de los cuales 17.2% se encuentran en pobreza extrema.

La infraestructura carretera no ha recibido mejora de ninguna naturaleza en este primer año y acaso, la única obra en salud es la construcción de un centro de salud en Zongolica.

En resumen: un año más perdido y de retrocesos para Veracruz.

Ante estas evidencias que papel tomará el joven Anaya que ha proclamado entronizar la verdad como uno de sus principales valores del quehacer político, ya que los mexicanos nos hemos acostumbrado a una clase política traidora, sin valores y sin principios, que por lo mismo sacrifica cualquier cosa en aras de un funcionalismo aparente que refleja gobiernos zigzagueantes incapaces de procurar y organizar auténticos programas de gobierno. ¿Acaso querrá emular a Yunes Linares al hacerse del poder?

Habrá que ver si hay congruencia y apego a la verdad.

Fuente: Ignacio Morales Lechuga/El Universal.