Yunes Márquez no es el único

• Alejandro Aguirre Guerrero

Aunque hace campaña en días libres, donde no ejerce como alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, principal proyecto de su padre para sucederlo en el poder por el Frente Amplio Democrático, no es el único contemplado en Acción Nacional, hay dos más en las encuestas de Ricardo Anaya y compañía.

Si bien es cierto, y me lo han reiterado tanto en el PRI como en el PAN, la designación de candidatos en los estados no es prioridad hasta que se nombre al Presidencial, el blanquiazul me confirmó que conocen y decidieron no detener las aspiraciones del hijo del Gobernador Yunes.

Están ciertos que el proyecto ideal para el Ejecutivo en Veracruz radica en cederle el poder a Yunes Márquez, cuestión que dejaron correr para evaluar su grado de aceptación entre los ciudadanos, particularmente aquellos que no son de Boca del Río y zona conurbada.

De esta manera, el alcalde Yunes tiene luz verde para presentarse en foros y dar conferencias o puntos de vista, siempre y cuando no transgreda límites que más adelante puedan ser usados en su contra por los adversarios.

Me han informado que si la popularidad de Yunes Márquez no levanta más allá de la conurbada Veracruz-Boca del Río, o bien, los números en las encuestas internas no son satisfactorios para el CEN, se tienen ya dos perfiles en mente para evaluación.

De acuerdo a la información que me proporcionaron, además de Yunes Márquez para el “Frente” en Veracruz, también están palomeados con amarillo tanto la Rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, como el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro.

Si bien es cierto se ha hecho saber por varias vías, y de muchas formas, que el ex gobernador y ex senador aceptó la probable postulación de Yunes Márquez para Veracruz, existen “letras pequeñas” que dictan un destape de Dante Delgado, siempre y cuando, insisto, el de Boca del Río no crezca en todo el estado.

