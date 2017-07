Yunes y los medios

• Salvador Muñoz

Hay quienes definen la relación de Yunes Linares con medios como muy mala, aunque creo que es cuestión de perspectivas. En las ruedas de prensa donde es abordado por reporteros, es muy claro a la hora de responder las dudas en torno al tema expuesto y es más claro cuando dice no contestar asuntos que no son materia del momento.

Del Miguel Ángel Yunes Linares del chirinato al Miguel Ángel Yunes Linares de dos años de Gobierno, en lo personal, en lo que respecta al tema de la libertad de expresión, hay un abismo.

II

Las circunstancias hicieron que de repente, estuviéramos platicando frente a frente. Hablamos de ciertos trabajos que hago para una casa editorial los que consideró muy buenos pero a la vez me lanzó la pregunta:

–¿Por qué no los firmas?

–Porque si le arrimo el caballo al Gobernador, va a saber que fui yo…

Se rió, y agregó: “Ya estoy curado de eso”.

Cierto, haciendo un cálculo ligero, bien podríamos citar que al menos en los últimos doce años si no es que un poquito más, es un político que nadó contracorriente en cuestión de medios…

De cierto modo, está acostumbrado a la prensa crítica, sensacionalista, de todo tipo… curtido por más de una década, los embates periodísticos, sustentados o no, en esta nueva etapa como Gobernador, no sé si le hagan cosquillas o tengan otro matiz; aunque como él diga, “está curado de eso”.

III

Cuando estaban las campañas de Gobernador, algunos panistas me platicaban de cómo Yunes Linares se había compenetrado en las cuestiones de redes, tecnología y similares, al grado que él mismo traía su tablet y se movía como pez en el agua con ella. Al menos en la campaña, le funcionó de manera extraordinaria… era increíble el número de “tuits”, “likes”, “compartidas” y demás fauna que involucra los neologismos propios de las redes sociales. ¿Por qué en las redes sociales? Bueno, porque en la mayoría de los medios tradicionales de comunicación, no había espacio para él… hasta después del seis de junio, que ganó.

Al inicio de su administración, sorprendió con su forma de hacer comunicación, difusión y promoción… un alto porcentaje es vía redes sociales como facebook, twitter y whatsapp. Está en cada persona que recibe la información, sea comunicador, editor, fotógrafo, caricaturista o ciudadano, replicarla o no… es una cuestión meramente personal.

Hay quienes se quejan de ese modo de hacer difusión… pero, el estilo es el hombre. En cuestión de medios, Yunes Linares impone su estilo y está claro que la decisión de adaptarse a él o no, es igual, una cuestión de actitud.

IV

En esa plática circunstancial que tuvimos, le comento de una foto de Raciel Martínez y Elías Assad conmigo y le lanzo el anzuelo: “es más fácil sacarle sangre a una piedra que algo a estos dos Coordinadores de Comunicación Social”. Su respuesta me dejó en claro todo: “Raciel es de la UV, ¿verdad? Ellos sí tienen dinero… nosotros no”.

Me acordé entonces de la plática que sostenía con un gran amigo, que me preguntó por aquella ocasión en que un grupo de columnistas se reunió en Coatepec con Yunes Linares. Platicamos de esa vez y al final, tras saber mi opinión en torno al posible resultado electoral, me dijo palabras más, palabras menos, casi tipo “Depredador vs Alien”: “Gane quien gane, nosotros perdemos… ambos (Miguel y Héctor) son muy duros”.

Del Yunes Linares del Chirinato al Yunes Linares Gobernador, hay un abismo de diferencia… así como el choleño usa las redes para dar a conocer sus acciones, igual los medios las usan para exponer sus puntos de vista de las acciones del Gobernador, y lo mejor, ante la ausencia de convenios, permite conocer opiniones muy alejadas a las de la pasada administración estatal o antepasada… claro, bajo el riesgo de que algunas de ellas respiren por la herida.

Ahora, la pregunta que me sigo haciendo es, no sé qué sea más fácil, ¿si Miguel Ángel Yunes Linares, un “político del Bronx”, que aguantó por más de doce años los embates de una prensa que estuvo al servicio del poder, aguantará 17 meses más de “periodicazos”… ¿o esta prensa aguante 17 meses sin convenios?

smcainito@gmail.com