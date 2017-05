Zairick y Diez Francos

• Salvador Muñoz

Me tenía intrigado cómo iba a hacer su campaña Daniel Zairick en Orizaba, cuando la ciudad está impecable.

La respuesta me la dio el mismo Daniel Zairick (bueno, no directamente), cuando alguien lo cuestionó que “qué pero” le ponía al papel que ha desempeñado el alcalde Juan Manuel Diez Francos y entonces soltó tres perlas: inseguridad, prepotencia y arbitrariedad entre elementos de la policía municipal y tránsito local. Con eso, que al final es una queja de los mismos ciudadanos, tapó la boca de quien le quería poner un “buscapiés” y aclaró mis dudas.

Es cierto, Orizaba vive entre dos aguas, un ambiente hostil, difícil y preocupante. Por un lado, las células del crimen organizado enquistadas en la zona, mantienen con “el Jesús en la boca” a muchas familias cuando sus hijos salen. Por otro lado, los ciudadanos que salen a las calles sea el motivo por el que sea, viven también con “el Jesús en la boca” en espera de que no “les caiga” a la salida del antro “los cuicos” o “los tamarindos”. Y el temor no es tanto por el tamaño de “la mordida”, sino por la actitud que raya en agresividad total por parte de nuestras “autoridades” que si bien, no gozan de la simpatía del ciudadano, sí gozan de la protección del alcalde.

Daniel Zairick sabe de la inseguridad. La vivió en carne propia después de haber sido privado de su libertad por secuestradores. ¡Exacto! Vive para recordarlo que no para contarlo.

Por eso, uno de sus ejes en torno a la administración municipal es la capacitación de estos elementos que se suponen, deben resguardar el orden pero sobre todo, la seguridad del ciudadano.

Como sea, es innegable el trabajo del alcalde Diez Francos y a eso le apuesta su candidato, Igor Rojí, en una especie de ser la continuidad de lo que se ha logrado en la administración de don Juan Manuel. Habrá que ver si no le resulta negativo al candidato del PRI, el papel de los elementos de la policía municipal y de tránsito y todo el buen trabajo administrativo que haya hecho el actual presidente municipal de Orizaba, se vaya por la borda por no ver a la gente como gente y en una de ésas, a la mejor verla como sus empleados.

Así se quedaron sin síndica

En Boca del Río, entre la militancia priísta, se corren tantos dichos en torno a Héctor que ahí le van dos que hasta hace algunos días cómo hicieron ruido:

El primero: Cuentan que los grupos encargados de armar la candidatura por Boca del Río llamaron al Senador para decirle que estaban pensando en Andrea, su hija, como candidata a Síndica. Como todo buen padre que se precie de serlo, Héctor de inmediato se esponjó como totol, pero la cordura entró de inmediato en su auxilio y sugirió que no era a él a quien tenían que decírselo, sino hablar directamente con Andrea. Y así se hizo. La respuesta es más que obvia y más tarde lo comentaría con su progenitor. No aceptaba, porque si Andrea había incursionado en actividades políticas siempre fue con un objetivo muy claro: apoyar a su padre, nada más.

Fue entonces que así, el PRI de Boca se quedó sin Síndica.

De la 3, a la 1 para acabar en la 5

Otros decires que se cuentan en torno al choleño, es que durante una cena con el Almirante Sergio Lara Montellano, el candidato por Boca del Río se dirigió al Senador Héctor Yunes Landa y profirió cantidad de halagos para Carlos Nosti Piedra para rematar: “lo llevo en la tercera posición de mi planilla”.

Ante ello, Héctor se congratuló, un tanto porque es su yerno, y otro más y quizás el más importante, por considerar a un miembro de Alianza Generacional en la planilla.

Al día siguiente, el senador recibe una llamada telefónica, cuando vio que era Nosti, se imaginó para qué era, pero se equivocó. Le llamaba para decirle que el Almirante no le estaba dando la tercera posición en la planilla, ¡sino la primera! Así es, tanto suegro como yerno, estaban sorprendidos.

Pero las sorpresas no pararon… a los pocos días, Carlos Nosti Piedra aparecía en el número 5 de la planilla del Almirante.

No obstante ello, dicen los yunistas que Héctor lo asimiló bien… tan bien, que si lo llaman a apoyar al candidato y si las circunstancias en sus tiempos y momentos se prestan, con gusto lo hará… conste… si lo llaman… por cierto, y esto sí me lo dijo Héctor, que nunca se refirió a la manifestación de priístas boqueños en el PRI local, como “mandados por Palacio de Gobierno”, sino que en todo momento se refirió a la campaña contra Nosti Piedra para involucrarlo a él, como si fuera una imposición. ¡Servido!

