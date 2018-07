200 trabajadores eventuales de la Jurisdicción Sanitaria VIII no serán recontratados

Redacción.- Veronica Pulido, jefa de la Jurisdicción Sanitaria VIII, confirmó, en entrevista, que debido a la finalización de su contrato, que depende de la federación, 370 empleados concluyeron sus labores el pasado 30 de junio por lo que ahora tendrán que esperar el nuevo periodo de contratación, sin embargo no todos podrán regresar a laborar.

Esto, debido a la manifestación que mantienen trabajadores eventuales.

“Con la reducción del presupuesto, solamente van a continuar en el siguiente periodo 188 personas en los diferentes programas”, señaló.

Explicó además que el número de contratación depende únicamente del sector salud a nivel federal y tras el plan de austeridad, se acordó una reducción en los programas de apoyo voluntario de más del 50 por ciento, por lo que no podrán ser recontratados la totalidad de los empleados eventuales, que han participado en estas tareas en los últimos años.

Con respecto a las 3 quincenas que se les adeudan a los ex empleados, aseguró que están en espera de que la Secretaría de Salud Federal entregue los recursos correspondientes, para cubrir los sueldos caídos de los 370 ex trabajadores, añadió que no depende del estado cumplir con esta obligación.