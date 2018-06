A partir del 5 de julio se multará a quien no haya pagado verificación vehicular

Redacción.- Luis Emilio Díaz Ibarra, director de Tránsito del Gobierno de Veracruz, en entrevista para XEU Noticias se refirió al programa de Verificación Vehicular.

“A partir del 5 de julio aplicaremos la ley se multará a quienes no lo hayan hecho. La multa es de 800 pesos y se podría detener la unidad y mandarla al corralón”, dijo.

Señaló que “Si pagamos de 6 a 10 días pagaremos el 50% de descuento y si no pagamos y lo hacemos del día 11 en adelante no tendrá descuento y será de 800 pesos la multa. Actualmente no está en marcha pero a partir del 5 de julio comenzaremos a infraccionar a todo ciudadano que no haya pagado su verificación”, dijo.

Y agregó: “El costo es de 365 pesos, es un costo vigente y por el momento no existe multa, no hay ninguna sanción pero hay que acudir a verificar las unidades”.

El funcionario descartó opinar sobre la promesa de campaña del gobernador de Veracruz de bajar la verificación a 200 pesos y que el recurso se destinaría a la UV.

Rechazó que vaya haber reemplacamiento en Veracruz. “Las placas nuevas sólo serán para quienes cambiaron de estado, perdieron las placas o para un auto nuevo”.

Afirmó que la verificación será para todos los vehículos automotores: “Todos se van a verificar según lo establece la nueva ley, todos los vehículos automotores, incluye los camiones urbanos y está en proceso que también las motocicletas”.

Fuente: XEU Noticias.