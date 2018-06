Académica de la UV reclama plaza

Redacción.- María del Carmen Chiu Pablo, académica de la Universidad Veracruzana en Minatitlán, se manifestó esta mañana en la Sala Tlacná donde se encontraba la rectora Sara Ladrón de Guevara para reclamarle la asignación de una plaza de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de esa zona.

Acusó que el FESAPAUV a través de su delegado, Fernando Cancino Cancino, en vez de defenderle ese derecho, la ha hostigado con tal de beneficiar a otro de sus agremiados.

“A la otra persona ya se la entregaron, el sindicato no me apoya, acudo a las autoridades y no pasa nada. Me han levantado dos actas administrativas. Me enfrento sola, porque quien me debe de defender, al final es el que me ataca”.

Dijo que la rectora hasta ahora no la ha querido escuchar a pesar de insistirle atención a su caso, por ello pidió la intervención del Consejo Universitario.

“Me alegré cuando llegó la rectora a la universidad, porque dije, bueno, una mujer que nos va a dar una visión, pero la visión de género es un discurso.No estoy peleando por algo que diga, que me lo regalen. Hice un examen y he estado 20 años en la universidad”.

La inconforme, quien se desempeñó como directora de esa facultad del 2010 al 2015, lleva tres años insistiendo en esta asignación, asegurando haber aprobado el examen de asignación de plazas.

“He concursado por una plaza de tiempo completo como es mi derecho, sin embargo, el 5 de abril del 2014 hasta la fecha, son tres años los que han pasado y apenas el 5 de julio se dio un veredicto donde se han ido transformando los resultados. La primera vez yo la gané. Tengo que venir hasta acá porque las tres veces que ha ido la rectora no he sido escuchada. Esta es una medida extrema que yo tomo. He agotado todas las instancias de la Universidad Veracruzana, pero pareciera que no tiene tiempo la rectora para atenderme.”, finalizó.