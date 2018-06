Acusaciones en mi contra, chisme de pasillo: Sergio Hernández

Redacción.-Sergio Hernández Hernández, coordinador del grupo legislativo del PAN, a través de sus redes sociales, calificó como chisme de pasillo las acusaciones que realizó en su contra la diputada local, Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

“No pienso abonar a este show mediático, que es un chisme de pasillo, que es un enojo que sale realmente de la diputada y que al final yo sigo siendo un caballero y no pienso realmente ponerme a discutir con una dama, ella tendrá todos mis respetos.

“Sin embargo hoy nos debemos de concentrar en lo que le interesa realmente a los veracruzanos, que son iniciativas a favor de los ciudadanos”, consideró.

Finalmente, dijo que esto último es lo que hará en sus casas de enlace, concentrándose en trabajar y no hacer caso en chismes de pasillo sin fundamento.

“Quien acusa tiene la obligación de probar, es el momento que no han probado nada. Por qué no han probado nada, porque no lo hay”, expuso el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Aseveró que no existe ningún sustento en las declaraciones de su compañera de bancada, mismas que salieron a la luz pública al filtrarse un audio de una discusión que sostuvieron ambos panistas.

Hay que recordar que Lobato Calderón aseveró que Hernández Hernández se robaba el dinero de la fracción, además de que lo utilizaba junto con el secretario de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso, Carlos Fuentes, para borracheras y drogas.

“El recurso del Congreso se maneja con transparencia, prueba de ello es que ningún otro coordinador de bancada ha salido a exigir algo porque se han manejado las cosas con transparencia”, indicó.

Igualmente, destacó que el resto de los integrantes de la bancada del PAN lo están apoyando en este tema, al que calificó como un chisme de pasillo.