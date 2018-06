Amado Cruz Malpica debió acudir a la FGE: Sergio Hernández

​Carolina Suárez.- Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local, lamentó que su compañero de MORENA, Amado Cruz Malpica se haya negado a acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE) a invitación de Jorge Winckler, para transparentar el manejo de los fondos de su fracción.

Indicó además que la fracción de MORENA recibe un millón 200 mil pesos mensuales al interior del Poder Legislativo.

Al respecto, comentó que ese dinero debe utilizarse para gestiones, foros y actividades relacionadas con el tema legislativo de cada bancada.

Por ello, ante los señalamientos de la legisladora Eva Cadena Sandoval de que por parte de MORENA esa partida es destinada a mítines de Andrés Manuel López Obrador y campañas electorales, se dijo a favor de que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue el asunto.

Lamentó que el coordinador de la bancada morenista, Amado Cruz Malpica, no haya acudido a los citatorios de la Fiscalía para esclarecer este tema, reconociendo que legalmente no está obligado a hacerlo.

“No es un tema de intromisión, es un tema de transparencia. El que nada debe nada teme, entonces al final no hay ningún problema en que la Fiscalía investigue. No está obligado a ir a los citatorios, pero si no tiene nada qué temer no tendría por qué no acudir”, planteó.

Aseveró que personalmente si la FGE lo cita a comparecer él sí acudirá, pues cada grupo legislativo se encarga de gastar por su cuenta ese dinero.

“No son bonos, son recursos de los grupos para sus funciones legislativas, eso está por Ley y lo tienen todas las fracciones”, planteó.

En ese sentido, Hernández Hernández justificó que el Congreso no revise cómo se invierten las partidas para cada bancada.

“Es responsabilidad de cada grupo el manejo de dichas partidas para actividades de gestión en sus propios Distritos. Cuando llega el dinero a una bancada ya es responsabilidad del grupo y de cada coordinador”, subrayó.