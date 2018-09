Amanece tomada la SEV

Redacción.- Un grupo de docentes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV) adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) desde temprana hora, para exigir el pago de salarios retenidos desde la pasada administración.

Los manifestantes obstruyeron la entrada principal de la dependencia y en las lonas que fueron colocadas se puede leer que los docentes exigen que se les paguen sus salarios que les fueron retenidos, además de consignas como: “El pueblo callado, será ignorado”, “Basta de represión al magisterio” y “No pagarle su salario a un trabajador es un acto opresor”.

Los maestros de los municipios de Minatitlán, Isla, Orizaba y Las Choapas, señalaron que les han retenido su salario por oponerse a la evaluación magisterial, pues desde hace un año no reciben su sueldo.

José Daniel Hernández del Ángel, aseguró que el Gobierno del estado está atentando contra ellos al retenerles sus pagos, por lo que advirtió que no se retirarán hasta que sean atendidos.

“Tenemos maestros que han sido vejados en su integridad física y no queremos que suceda lo mismo. Si no hay solución estaremos aquí el tiempo que sea necesario”.

Por su parte, la docente Rosario Rojas Aragón manifestó que ya están hartos de las mesas de diálogo, pues nunca les dan solución.

“Tenemos tiempo entrando a mesas de diálogo con la SEP y el Gobierno estatal y hasta ahorita no hay solución a los problemas; ya se quedó una minuta y no tenemos solución. Son seis compañeros que tienen retención de pago y tienen un año y dos meses sin cobrar, y no es justo que les den largas y les digan que es porque no presentaron la evaluación”.

Asimismo dijo que no permitirán que los docentes se evalúen, pues aseguró que no es su obligación.

“La evaluación no es obligatoria y es opcional; en Veracruz el Movimiento no va a permitir la evaluación y que quede bien claro porque no pueden obligar a los compañeros a que se evalúen”.